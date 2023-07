Nacional dio la curiosa razón por la que no quisieron a Leonel Álvarez

Atlético Nacional decidió confirmar a William Amaral como el entrenador del equipo para lo que resta del año. El conjunto ‘verdolaga’ no pasa por su mejor momento a nivel dirigencial y de resultados, viene de perder una final contra Millonarios y tiene llena de incertidumbre a toda la afición.

Antes de ratificar al estratega, sonó mucho el nombre de Leonel Álvarez, a quien todos los hinchas pedían y creían era el ideal para este equipo que no se ha reforzado de la mejor manera. El mismo presidente Mauricio Romero, en entrevista con Steven Arce para AS Colombia, contó todos los detalles de por qué decidieron no contratarlo.

“Se ha mencionado el nombre Leonel Álvarez, él no ha dejado de ser un ídolo de la institución, pero en nuestro plan de desarrollo de jugadores, pensamos que Leonel Álvarez trabaja más con jugadores más formados. Leonel ha sido un técnico que ha trabajado con jugadores maduros. Nosotros queremos un proyecto con jugadores maduros, pero apoyado en los jóvenes que se han ido desarrollando y a los que cada vez les vamos a exigir más”, expresó el directivo.

La razón por la que se decidieron por Amaral fue: “el proyecto es Nacional con Amaral o sin Amaral. En la estadística va a quedar que este año estuvieron dos técnicos, Autuori y Amaral, pero en el trabajo o la planificación, es un solo técnico. Solo que Autuori renunció, pero es la forma de darle continuidad a su trabajo, con algunas mejoras que hay que hacer, como la forma más allá del resultado. Antes, el resultado no era suficiente porque no jugábamos como el público quería, pero ya cuando llegamos a la final y no ganamos, el resultado si lo era todo”, explicó.

Finalizó diciendo: “no queríamos improvisar y buscar un técnico que estuviera sobrando, para así apostarle al trabajo que Autuori había iniciado y en el que Amaral había sido importante. Amaral quiere ponerle su impronta a un equipo que fue sólido en defensa y que, aunque anotaba goles no generaba tanto, como acostumbra Nacional a hacerlo. La meta nuestra es volver a la final y ganarla, si ya estuvimos en la final con casi el mismo equipo, no debemos obtener menos”, concluyó.