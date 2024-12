A su vez, Atlético Nacional va al reglamento y encuentra en el artículo 42 su salvación, además que hay un jugador Sub 20 que fue convocado a la Selección Colombia (Simón García), lo que libera un cupo en el equipo principal.

Lo primero que se debe entender es que esta sanción cae solamente para la Liga, es decir, que Marino Hinestroza y Jorman Campuzano están habilitados para la final de Copa Colombia contra América de Cali. Por otra parte, se debe aplicar en este mismo semestre, debido a que no es suspensión por tarjetas amarillas.

La sanción más delicada va contra Jorman Campuzano, el volante central que insinuó que había amaños en el fútbol colombiano y criticó muy fuerte a Dimayor en Instagram. El ex Boca Juniors se va de baja cuatro fechas y tendrá que pagar casi 20 millones de pesos en multas. Por su parte, a Marino Hinestroza le caen dos fechas de sanción, por celebrar y provocar a la hinchada rival en El Campín (Millonarios). ‘Tatay’ Torres también fue suspendido dos fechas.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.