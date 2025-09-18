Es tendencia:
ATLÉTICO NACIONAL

No ha llegado y ya están echando al que sería nuevo técnico de Atlético Nacional

En Atlético Nacional no han nombrado al técnico que reemplazará a Javier Gandolfi, pero aseguran que ya hay acuerdo verbal y la hinchada no lo quiere.

Por Jhobirson Molina

© VizzorImage / Daniel Gallo / ContribuidorMEDELLÍN – COLOMBIA,13-09-2025: Atlético Nacional y Atlético Bucaramanga durante el encuentro por la fecha 11 de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2025, jugado en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín.

Atlético Nacional tiene a los hinchas llenos de incertidumbre tras la salida técnico Javier Gandolfi, por ahora no se oficializa el reemplazo del entrenador argentino, sin embargo, se conoció que el club ya tiene acuerdo verbal con otro entrenador que no gustó en los hinchas.

En el club ‘verdolaga’ la situación no es la mejor desde la eliminación de la Copa Libertadores, el juego no convence a la hinchada y, pese a que siguen en el grupo de los ocho, los resultados no se han dado en los últimos partidos.

No ha llegado y ya están echando al que sería nuevo técnico de Atlético Nacional

“Acuerdo verbal entre Atlético Nacional y el argentino Pablo Guede para ser el nuevo director técnico. Se espera su llegada a la ciudad en el transcurso de la semana”, indicó el periodista Pipe Sierra.

Los comentarios estuvieron divididos por parte de la hinchada y más cuando conocieron el rendimiento en los anteriores clubes, en Tijuana tuvo un 32%, en Necaxa 42%, en Málaga de España 26%, en Argentinos Juniors, en 47% Puebla de México 24%.

Los comentarios en su mayoría pasan por “no lo queremos ver acá, “cuándo se va de Nacional”, “no merece dirigir este equipo tan grande”, “necesitamos apostarle a un técnico colombiano”.

La decisión final se tomará esta semana. Nacional necesita un técnico que de resultados a corto plazo, pero que pueda planear el proyecto deportivo a futuro. La salida de Gandolfi dejó incertidumbre en los hinchas, pero a su vez fue una decisión que celebraron en su mayoría.

