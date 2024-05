Pasó por Boca Juniors, no va más en Europa y su deseo sería jugar en Nacional

Con la mira puesta en la reestructuración y el poder ser campeón en el segundo semestre de 2024, Atlético Nacional y su director técnico Pablo Repetto se encuentran en la búsqueda de refuerzos, especialmente en la zona ofensiva. En medio de los rumores, apareció un nombre que resulta interesante en la hinchada y que no pasaría, por ahora, de un ofrecimiento del jugador para poder hacer parte de uno de los equipos más grandes de Colombia.

Además del rumor que lo vincula con Atlético Nacional, se conoció una importante novedad desde Europa, pues el jugador no seguirá vinculado en el fútbol búlgaro. Estamos hablando de Sebastián Villa, quien hacía parte del Beroe de Bulgaria y que en las últimas horas se habría ofrecido a firmar un contrato con el club verdolaga. Aunque no es oficial, parece que el volante colombiano tendría todo acordado para no seguir en esta exótica Liga del ‘Viejo Continente’.

Vale resaltar que Sebastián Villa pasó por Boca Juniors, Selección Colombia y fue campeón con Deportes Tolima. Con el Beroe de Bulgaria, jugó 11 partidos y marcó cinco goles. Su futuro deportivo podría estar de nuevo en el fútbol colombiano. No pasaría de un ofrecimiento, pero Atlético Nacional, hasta el momento, no estaría interesado en contratar a este polémico jugador, que carga en sus hombros un delicado proceso de legal por violencia de género en Argentina.

¿Sebastián Villa a Atlético Nacional?

El rumor comenzó por una publicación en la red social X por el periodista Néstor Restrepo, donde detallaba que Sebastián Villa se había ofrecido para jugar en Atlético Nacional, pero que todo dependería de la afirmación de Fermani y Pablo Repetto.

Inmediatamente, el periodista Felipe Sierra habría desmentido dicha información, indicando que Sebastián Villa nunca se ofreció a Atlético Nacional para unirse a la plantilla del club verdolaga y que el jugador continuaría en Bulgaria.

Luego, apareció una publicación en la que Sebastián Villa se estaría despidiendo de los jugadores del Beroe y es casi inminente su salida de este club. Su futuro deportivo es una incógnita y el equipo que lo quiera contratar tendrá que tener en cuenta su proceso legal en Argentina.