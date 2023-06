Atlético Nacional consiguió una sufrida victoria ante Águilas Doradas, en lo que fue un compromiso en el que no la pasó nada bien el equipo ‘verde’, porque fue muy atacado por parte del cuadro visitante, es por esto que algunos hinchas no se mostraron muy a gusto con lo que se realizó en el juego.

Tras terminar el partido, el entrenador Paulo Autuori habló en rueda de prensa sobre lo ocurrido a lo largo de los 90 minutos, allí se refirió a los cuestionamientos por no tener la posesión de la pelota, es por esto que aprovechó para mandarle una ‘pulla’ a su colega Lucas González.

“Eso para mí no dice nada. Nosotros debemos tener el balón cuando es necesario y hacer daño. Eso no va a cambiar mi mirada en ese tema. Toda la gente tiene claro este tema. A él (Lucas González) le gusta tener el balón, excelente, nosotros lo queremos tener lo necesario. La atajada de Kevin fue muy importante, pero no vi más nada. Tenemos jugadores con jerarquía para tomar decisiones más claras, pero esto para mí no dice nada. Nosotros vivimos de resultados y de victorias”, sentenció el DT del ‘verdolaga’.

Sobre la importancia de Kevin Mier, el técnico brasileño indicó: “La idea era estar en la cancha de forma más adelantada y el comienzo de partido estuvimos más cerca de lo que planteamos. Tuvimos una atajada linda de Kevin y así como tuvimos alguna en el segundo tiempo también”.

Aquí la rueda de prensa de Paulo Autuori: