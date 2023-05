Luego de jugarse las dos primeras fechas de los cuadrangulares semifinales de la Liga Dimayor 2023-I, Alianza Petrolera es el equipo que está dando la sorpresa en el torneo y, por ahora, es el líder del grupo A, luego de la victoria contra Águilas Doradas y el sufrido empate 1-1 contra Atlético Nacional, el pasado domingo, en el estadio Atanasio Girardot.

Durante este último encuentro hubo una polémica en el gol que le dio el empate definitivo a los verdolagas, luego del gol de Jarlan Barrera. Los jueces del VAR llamaron al central por una supuesta falta previa del futbolista de Nacional sobre Pedro Franco, jugador de Alianza Petrolera. Sin embargo, el árbitro Carlos Ortega desestimó el llamado y terminó validando la anotación.

Hubo mucha polémica sobre la jugada, aunque varios expertos en la materia finalmente determinaron que no hubo nada y estuvieron de acuerdo con la decisión de Ortega. Pero lo que, tal vez, nadie esperaba, es que el mismo protagonista, Pedro Franco, tomara la voz y afirmara que no sintió que le hubieran hecho falta y que ni siquiera reclamó.

“A mi no me quedó la sensación de que hubiera sido falta, sí obviamente hay un toque que incomoda para cabecear, pero no lo sentí como falta. Incluso, si ustedes ven la repetición del gol, en ningún momento yo le alego al árbitro o pido falta. A veces en las cámaras se ven cosas que uno no ve en la cancha, pero finalmente no sentí nada y así lo vio el árbitro”, afirmó Franco, en charla con El Alargue, de Caracol Radio.