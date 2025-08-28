Edwin Cardona vive uno de sus momentos más difíciles desde su regreso a Atlético Nacional, esto por su flojo rendimiento futbolístico, en donde falló dos penales en los octavos de final de la Copa Libertadores y salió expulsado, razón por la que el jugador ha sido blanco de muchos cuestionamientos por parte de los aficionados.

El duelo contra el Deportes Quindío que terminó en goleada del equipo ‘verdolaga’ por los octavos de final de la Copa Colombia, tampoco fue una buena presentación para Cardona, ya que nuevamente se mostró muy impreciso con la pelota, con mucha lentitud y sin entrar en el circuito de juego con sus compañeros.

Pues en medio del difícil presente que vive Edwin, el futbolista habló en una entrevista para Win Sports, allí confirmó que sí está pasando una difícil situación anímica, pero está seguro de que saldrá de ella, ya que ha vivido momentos mucho más complicados en su vida, por lo que cree saldrá del actual.

En medio de sus palabras, Cardona aseguró que algunas de las situaciones difíciles por la que ha pasado, fue cuando “perdí un hijo” o cuando “mi madre tuvo cáncer”, hechos de los que logró reponerse, por lo que pasa en actualidad no es comparable y seguramente logrará superarlos y volver a estar bien.

Edwin Cardona de Atlético Nacional en la Liga BetPlay DIMAYOR II. Foto: VizzorImage / Andrés Álvarez.

El próximo partido de Nacional

Ahora Atlético Nacional se medirá a Envigado por la jornada 9 de la Liga Colombiana, duelo que se llevará a cabo en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín, el próximo domingo 31 de agosto a las 2:00 PM, duelo en que posiblemente Cardona estará en el banco de suplentes como alternativa.

