Atlético Nacional recibió una noticia que generó molestia entre los hinchas, jugadores y cuerpo técnico. Este jueves se conoció la resolución 092 del Comité disciplinario de la División mayor en la que se informó el castigo que deberá pagar el jugador del conjunto antioqueño en la siguiente fase de la Copa Colombia.

Marlos Moreno vio la roja en el estadio Centenario de Armenia en el juego de vuelta por los octavos de final, que terminó 2-2 y que dejó clasificado a Atlético Nacional a los cuartos. El extremo no podrá estar en los próximos compromisos.

Polémica sanción de la Dimayor a Marlos Moreno en Atlético Nacional

Por una agresión con la cabeza al arquero rival, el árbitro Jesús Otero expulsó a Marlos Moreno, razón por la cual hubo polémica sanción establecida por parte de la Dimayor. Marlos, según la resolución 092 de Dimayor, tendrá que pagar 2 fechas de sanción por “conducta violenta contra adversario” en el partido ante Quindío en Armenia.

Así las cosas, Marlos Moreno en los dos partidos que se disputen en los cuartos de final. Si bien, la sanción no afecta su participación en la Liga, sí en la Copa donde el entrenador Javier Gandolfi tendrá que buscarle reemplazo.

Para nadie es un secreto que Marlos Moreno es uno de los jugadores más importantes en el esquema del entrenador. Así lo ha demostrado en los últimos partidos del equipo ‘verdolaga’, tanto en Copa Libertadores, como en Liga.

