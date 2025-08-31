Preocupación en Atlético Nacional por la lesión de Jorman Campuzano contra Envigado

Atlético Nacional se presentó ante en Envigado en el estadio Atanasio Girardot de Medellín por la novena fecha de la Liga Colombiana II-2025. El partido finalizó 1-0 a favor del equipo verde y el club visitante tuvo dos expulsados y una dolorosa derrota que lo sigue comprometiendo en el tema del descenso.

Pese a la victoria de Atlético Nacional, la preocupación pasa por la lesión de un jugador que es fundamental en el esquema táctico del equipo verde y es considerado uno de los mejores volantes del fútbol colombiano en la actualidad. Pasó a estar muy cerca de la convocatoria de la Selección Colombia a aumentar la preocupación por su lesión.

No solo es de los mejores jugadores de Atlético Nacional, sino que de los que más minutos ha jugado en el club en este 2025. El volante suma algo más de 2000 minutos con la camiseta verde esta temporada y más de 27 partidos jugados. En la idea de juego sus toques de balón son trascendentales.

En el mediocampo, Jorman Campuzano hace tándem con Juan Manuel Zapata, Elkin Rivero, Mateus Uribe o Luis Landázuri. Su presencia es clave en la zona defensiva de Nacional, así como en el eje ofensivo. Un volante 8 de mucha movilidad que tuvo que ser reemplazado en la segunda parte por una lesión.

Jorman Campuzano fue elegido el mejor jugador del partido contra el Tolima. Photo: VizzorImage / Juan Torres/ Contribuidor

Lesión de Campuzano que preocupa a Nacional

Sobre el minuto 62, cayó la lesión de Jorman Campuzano tras una dura entrada de Didier Dawson, quien terminó expulsado por el fuerte golpe contra el volante de Atlético Nacional. Se retiró con muestras de dolor en uno de sus tobillos y ahora se espera el parte médico para conocer exactamente la gravedad de la lesión.

Minutos después, las cámaras de Win Sports dejaron ver a Jorman Campuzano en el banquillo de suplentes con el tobillo golpeado envuelto en hielo y con cara de preocupación, dando a entender que el golpe puede ser más grave de lo que se prevé. Cabe recordar que hasta junio, el volante estaba a préstamo desde Boca Juniors y para su continuidad, Nacional desembolsó 1.7 millones de euros por su ficha.

La lesión cae en un momento fundamental para Nacional, pues enfrenta la fase de octavos de final de la Copa Colombia y el ‘Todos contra Todos’ de la Liga Colombiana. Jugadores como Mateus Uribe, Elkin Rivero o Juan Manuel Zapata podrían ocupar la condición de titular en el esquema táctico.

