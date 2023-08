Atlético Nacional sufrió una humillante derrota ante Racing en Argentina, resultado que lo dejó eliminado de la Copa Conmebol Libertadores, hecho por el que le han llovido todo tipo de críticas al cuadro antioqueño, debido a la forma en la que perdió, en donde se le vio sin actitud y nunca luchó por la clasificación.

Los cuestionamientos han caído principalmente por parte de los hinchas que han apuntado con todo contra la dirigencia, debido a que no reforzaron el equipo como pedía estas instancias del torneo continental, en donde el cuadro ‘verde’ siempre está obligado a estar en las fases definitivas.

Pero las críticas también se han visto por parte de la prensa, como la que hizo el comentarista y entrenador argentino, Adrián Magnoli, el cual por medio de su cuenta de Twitter fue muy contundente, y aseguró que la historia de Nacional fue pisoteada en la presentación contra Racing en el ‘Cilindro’.

“Está clarísimo que el proyecto de Nacional pasa ahora por firmar y vender, no importa su juego, no importa sus resultados, no importa el hincha, importa la plata, como si a la organización le faltara, ayer jugaron con la historia, la pisotearon”, sentenció el presentador del canal ‘DSports’.