Tras varios días de que Atlético Nacional perdiera la final de la Liga Colombiana ante Millonarios, aún se siguen conociendo detalles del histórico partido, el cual tuvo un momento muy polémico cuando a pocos minutos de acabarse el juego e irse a los cobros desde el punto penal, hubo mucha confusión a la hora de realizar los cambios por parte del cuadro ‘verde’.

Inicialmente, sobre el controversial suceso, se dijo que los futbolistas Yerson Candelo y Dorlan Pabón habían desautorizado al entrenador Paulo Autuori y ellos eligieron qué jugadores saldrían del terreno de juego, hecho del que se conoció más información en las últimas horas.

Hasta el momento no se había conocido detalles del hecho, pero el presidente de Nacional, Mauricio Navarro, contó que se han dicho muchas cosas que no son ciertas, simplemente lo que sucedió fue una confusión, de la que se armó un gran escándalo porque el ‘verde’ no salió campeón.

“No, hay una desinformación a lo que presenta en el fútbol, y si se hubiera ganado en los penaltis, sería un tema anecdótico. La primera paleta que mostró el árbitro fue el 8 y ellos pensaron que era una confusión, si quieren pueden mirar los videos, el cuerpo técnico intentó hacer un cambio y el asistente técnico hizo ver que en caso de los penaltis, Duque podría patear y le hizo ver eso”, dijo Navarro en una entrevista para la emisora ‘Blu Radio’.

Y después agregó: “En todo el semestre, vi que Macalister conversa con Gamero siempre en la raya y no dicen nada. Algunos jugadores se acercaron al cuerpo técnico y le dijeron que si se iban a penales, ellos sugirieron quiénes podrían patear los penales, pero no hubo ninguna desautorización, eso ya queda como fábula”.