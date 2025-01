Atlético Nacional quiere iniciar con pie derecho el 2025 donde quiere defender los títulos en el Fútbol Colombiano y pelear por la Copa Libertadores. Es por eso que el tema de refuerzos y renovaciones son una prioridad. El presidente del club fue claro con el tema Marino Hinestroza.

El conjunto antioqueño sabe que tiene que mantener la nómina campeona y reforzar algunas posiciones de jugadores que posiblemente saldrán del club. Matheus Uribe y Marino Hinestroza son prioridades, además, de Alfredo Morelos.

Presidente de Atlético Nacional fue claro con el tema Marino Hinestroza

En charla con Win Sports, el presidente Sebastián Arango se refirió al tema de Marino HInestroza, una renovación que piden a gritos en Atlético Nacional, pues fue uno de los mejores jugadores del campeonato en 2024.

“Nuestra prioridad en este mercado de pases es mantener la nómina, Marino quiere estar y nosotros también, Colombus quiere a Marino jugando en la MLS, pero estamos haciendo lo posible para que siga con nosotros”, dijo el presidente Arango.

En cuando a Matheus Uribe, el presidente indicó que siguen conversando, pero que no hay nada en concreto: “con Matheus hemos conversado, en junio hicimos un intento y no lo conseguimos, pero acá siempre están abiertas las puertas, a hoy no hay nada cerrado, no hay nada avanzado, pero no está descartado”.