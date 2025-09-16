Atlético Nacional está en búsqueda de un nuevo entrenador para que asuma el mando del equipo para lo que resta del segundo semestre de la Liga Colombiana, esto ante la salida del argentino Javier Gandolfi, quien no continuará en el equipo, debido a las críticas de la hinchada, el poco convencimiento por el fútbol del equipo y el error de alinear 4 extranjeros ante Bucaramanga.

Han sido varios los nombres de entrenadores que han sonado para llegar al cuadro antioqueño, muchos de ellos se han ofrecido asumir y redireccionar el rumbo del ‘verde’, pero en las últimas horas, se conoció cuál era el candidato número uno de la dirigencia y con el que venían negociando, pero todo se cayó en las últimas horas.

El periodista Juan Felipe Cadavid, contó en el programa ‘Más Fútbol’, que la directiva de Nacional estaba en conversaciones con el entrenador argentino Gustavo Quinteros, técnico que se encontraba libre y que era del gusto de la dirigencia, conversaciones que iban por buen camino desde hace 15 días, pero finalmente el DT rechazó al club antioqueño.

Cadavid informó que a pesar de la buena voluntad en Nacional por fichar al entrenador que ha sido campeón en países como Chile, Bolivia y Argentina, la intención del DT era poder mantenerse en un equipo de su país, razón por la que estaba dilatando las conversaciones, esperando que le saliera un club a su gusto, siendo Boca Juniors el destino que quería, pero terminó firmando con otra institución.

Gustavo Quinteros, entrenador argetino.

El equipo que anunció a Gustavo Quinteros

El técnico Quinteros rechazó a Atlético Nacional para firmar con Independiente de Argentina, club que lo anunció en las últimas horas, en lo que será una dura prueba para al entrenador, debido a que ‘Los Diablos Rojos’ no pasan por un buen presente y ocupa el último puesto en la tabla de posiciones en el grupo B del campeonato argentino.

