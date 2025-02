Armas dice que Atlético Nacional está arropado bajo el “poder del agua” y que en 2025 se mantiene como ganador de al menos un título para llegar a 37 trofeos en su palmarés. Giorgio no especifica en qué competición ganará, aunque coloca el emoji de estrella, lo que podría ser la 19 en su escudo (Liga Colombiana). ¿Será que su pronóstico será efectivo en este 2025?

En estos momentos, Atlético Nacional se alista para no solo competir en la Liga Colombiana, sino en la Copa Libertadores y la Copa Colombia en el segundo semestre. Si las cosas no salen bien en el continente, tendría la oportunidad de ir a Copa Sudamericana en el remate de año 2025. Cabe recordar que el ‘Verdolaga’ ya ganó la Superliga comenzando el mes de febrero.

