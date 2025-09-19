El exentrenador de Atlético Nacional, Reinaldo Rueda, no aguantó más y aclaró los rumores que lo vinculaban con un candidato a ser nuevo técnico del cuadro Verdolaga.

El DT de Honduras, que fue artífice del histórico título de la Copa Libertadores en 2016, aseguró que nadie del club lo ha contactado para consultarle sobre el nuevo estratega.

En una entrevista con Telemedellín, Reinaldo Rueda desmintió categóricamente los rumores que lo vinculaban a la recomendación de Pablo Guede como nuevo director técnico de Atlético Nacional.

Rueda, no solo aclaró el rumor, sino que lanzó una fuerte pulla a la prensa nacional por divulgar esa información que no es correcta.

Reinaldo Rueda asegura que no recomendó a nadie

Rueda, quien lideró a Nacional a la gloria continental, enfatizó que su rol no es el de gestionar o representar a jugadores o entrenadores. La noticia de que Guede era el principal candidato para el puesto y que supuestamente contaba con el aval de Rueda había circulado en varios medios de comunicación.

“Desde ayer sus colegas, periodistas de toda Colombia, me han consultado sobre el tema y como les digo yo; primero, que Atlético Nacional es una organización grandísima, con una infraestructura administrativa única, desde el punto de vista deportivo tiene una comisión técnica de mucho respeto”, dijo.

“Segundo, que yo soy profesor, soy entrenador; y tercero, que yo no soy agente ni representante de nadie, y menos Atlético Nacional va a pedirme a mí un concepto o me ha consultado algo. Yo no sé de donde salió eso”, añadió el seleccionador de Honduras.

Así mismo, aseguró que se sintió muy mal con el rumor porque, además, había felicitado al entrenador encargado Diego Arias.

“Felicité a Diego, deseándole lo mejor y luego dije, ahora como yo voy a quedar como un falso porque lo estoy felicitando a Diego (Arias) por su encargo y deseándole un buen suceso, y a la vez ‘estoy recomendando otra persona por debajo de la mesa’. Increíble. Me sentí súper mal”.