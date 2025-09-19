Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip
Atlético Nacional

Reinaldo Rueda explotó por rumores sobre el nuevo técnico de Atlético Nacional

El director técnico de Honduras y que en el pasado salió campeón de Libertadores con Atlético Nacional, no aguantó más y salió a desmentir los rumores.

Por Michell Figueroa

Reinaldo Rueda explotó tras los rumores relacionados con el nuevo técnico de Atlético Nacional.
Reinaldo Rueda explotó tras los rumores relacionados con el nuevo técnico de Atlético Nacional.

El exentrenador de Atlético Nacional, Reinaldo Rueda, no aguantó más y aclaró los rumores que lo vinculaban con un candidato a ser nuevo técnico del cuadro Verdolaga.

El DT de Honduras, que fue artífice del histórico título de la Copa Libertadores en 2016, aseguró que nadie del club lo ha contactado para consultarle sobre el nuevo estratega.

“Once Caldas no es Dayro Moreno”: ‘Arriero’ Herrera sorprendió con sus declaraciones

ver también

“Once Caldas no es Dayro Moreno”: ‘Arriero’ Herrera sorprendió con sus declaraciones

En una entrevista con Telemedellín, Reinaldo Rueda desmintió categóricamente los rumores que lo vinculaban a la recomendación de Pablo Guede como nuevo director técnico de Atlético Nacional.

Publicidad

Rueda, no solo aclaró el rumor, sino que lanzó una fuerte pulla a la prensa nacional por divulgar esa información que no es correcta.

Reinaldo Rueda explotó por los rumores que lo vinculan con una recomendación del nuevo técnico para Nacional.

Reinaldo Rueda explotó por los rumores que lo vinculan con una recomendación del nuevo técnico para Nacional.

Reinaldo Rueda asegura que no recomendó a nadie

Rueda, quien lideró a Nacional a la gloria continental, enfatizó que su rol no es el de gestionar o representar a jugadores o entrenadores. La noticia de que Guede era el principal candidato para el puesto y que supuestamente contaba con el aval de Rueda había circulado en varios medios de comunicación.

Publicidad

“Desde ayer sus colegas, periodistas de toda Colombia, me han consultado sobre el tema y como les digo yo; primero, que Atlético Nacional es una organización grandísima, con una infraestructura administrativa única, desde el punto de vista deportivo tiene una comisión técnica de mucho respeto”, dijo.

“Segundo, que yo soy profesor, soy entrenador; y tercero, que yo no soy agente ni representante de nadie, y menos Atlético Nacional va a pedirme a mí un concepto o me ha consultado algo. Yo no sé de donde salió eso”, añadió el seleccionador de Honduras.

Así mismo, aseguró que se sintió muy mal con el rumor porque, además, había felicitado al entrenador encargado Diego Arias.

Publicidad

“Felicité a Diego, deseándole lo mejor y luego dije, ahora como yo voy a quedar como un falso porque lo estoy felicitando a Diego (Arias) por su encargo y deseándole un buen suceso, y a la vez ‘estoy recomendando otra persona por debajo de la mesa’. Increíble. Me sentí súper mal”.

michell figueroa
Michell Figueroa
Lee también
Técnico de Once Caldas confesó que quiere dirigir a otro equipo colombiano
Fútbol Colombiano

Técnico de Once Caldas confesó que quiere dirigir a otro equipo colombiano

El sorpresivo pago que reciben los árbitros en Colombia y que generó polémica
Fútbol Colombiano

El sorpresivo pago que reciben los árbitros en Colombia y que generó polémica

No ha llegado y ya están echando al que sería nuevo técnico de Atlético Nacional
Atlético Nacional

No ha llegado y ya están echando al que sería nuevo técnico de Atlético Nacional

La insólita razón por la que James Rodríguez no habría sido convocado para jugar con León
Fútbol internacional

La insólita razón por la que James Rodríguez no habría sido convocado para jugar con León

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo