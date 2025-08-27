Atlético Nacional goleó al Deportes Quindío con cuatro goles por cero en la Copa BetPlay. El cuadro verdolaga se impuso en el Atanasio Girardot, pero sin duda, entre lo que más llamó la atención está el debut soñado de Juan Manuel Rengifo.

El equipo local ya tenía la ventaja con dos goles; sin embargo, varios jugadores estaban afanados por anotar el tercero.

En el minuto 65 ingresó Juan Manuel Rengifo, el joven de 20 años, categoría 2005, que soñaba debutar con la camisa de Atlético Nacional y eso fue evidente en las ganas de comerse la cancha con las que entró.

Solo 20 minutos después el talentoso debutante anotó el tercer gol de Atlético Nacional para concretar la goleada. Con un fuerte cabezazo apuntando al piso, Rengifo mandó la pelota a la red y de inmediato se tiró al terreno en un mar de lágrimas.

Los veteranos en el banco se pusieron de pie y los jugadores en cancha corrieron a celebrarlo también.

Más adelante, antes del pitazo final, Atlético Nacional cerró con broche de oro y completó los cuatro goles. Con este resultado el conjunto paisa toma un respiro y se queda con la ventaja en la serie de la Copa BetPlay.

