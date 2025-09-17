Revelan acuerdo verbal con técnico argentino para ser nuevo DT de Atlético Nacional

Atlético Nacional genera conmoción en Colombia luego de la destitución del técnico Javier Gandolfi y el nombramiento provisional de Diego Arias, mientras se oficializa el reemplazo del entrenador argentino. El club verdolaga le comunicó al DT que no seguirá luego de la derrota ante el Bucaramanga. El gigante antioqueño ya trabaja en su nuevo director técnico, preferiblemente extranjero.

Cabe recordar que Atlético Nacional alista la recta final del año con las fases finales de la Copa Colombia y la clasificación a los cuadrangulares. Ambos frentes son objetivos principales, luego de la dolorosa derrota en los octavos de final de la Copa Libertadores a manos del Sao Paulo de Brasil. Gandolfi tuvo que ser retirado tras no dar confianza en su estructura de juego y se cree que ya estaba cediendo terreno en la Liga, pues está a un punto del octavo lugar.

Entre los nombres que más fuerza han tomado en las últimas horas aparecen tres técnicos con estilos diferentes y que generan opiniones divididas en la hinchada, Juan Carlos Osorio, Jorge ‘Polilla’ Da Silva y Walter Ribonetto. Cada uno llama la atención en muchos fanáticos, pero lo cierto es que se filtró un nuevo nombre y toma fuerza para llegar a Medellín en próximos días.

En las últimas horas, el periodista Felipe Sierra aseguró que ya hay acuerdo verbal con un técnico argentino de 50 años de edad, para que se haga cargo de Atlético Nacional. Por otra parte, Juan David Londoño, fuente cercana al club verde, dijo que estará viajando a la capital de Antioquia en el transcurso de la semana. El primero en informar el interés por este DT fue Mariano Olsen.

Revelan el que sería el nuevo DT de Atlético Nacional

El elegido sería Pablo Guede, de amplia trayectoria como director técnico y fue delantero en sus épocas como jugador. Su carrera como DT la comenzó en el fútbol español y luego pasó a Nueva Chicago de las categorías inferiores en Argentina. Su mejor época fue con Colo Colo, donde ganó la Copa Chile 2016, el Torneo de Transición de 2017 y la Supercopa en 2018. Su última experiencia fue en Puebla de México, donde salió en agosto pasado.

Pablo Guede durante un partido contra Atlético San Luis en la Liga MX. (Photo by Hector Vivas/Getty Images)

En México, también dirigió al Tijuana, Morelia y Necaxa. Estuvo por el Al Ahli de Arabia Saudita, Málaga en la B de España y Argentinos Juniors y San Lorenzo de Argentina. Ha dirigido más de 450 partidos como DT. Llegaría su momento en Atlético Nacional. Habría sido recomendado por Reinaldo Rueda.