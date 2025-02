Revelan imágenes del codazo a Edwin Cardona y que el árbitro ignoró en la Superliga

En medio de polémicas arbitrales, el partido quedó 1-1 en el global y en los penaltis, Atlético Nacional pudo celebrar su título número 36 en la historia. Eso sí, la polémica arbitral y las fuertes jugadas, que no tuvieron intervención arbitral, son muy comentadas en redes sociales.

Fueron varias las polémicas en la cancha. Por ejemplo, hubo un fuerte codazo de Alfredo Morelos a un jugador del Bucaramanga, que no tuvo reacción del juez central. Y en lo que a Nacional se refiere, las filas verdes también alegan un posible penalti contra Dairon Asprilla tras un centro que no pudo ejecutar.

Atlético Nacional y Bucaramanga midieron fuerzas en la Superliga 2025 y protagonizaron un fuerte cruce tanto en Medellín como en el estadio Alfonso López de la capital de Santander. El juego de vuelta se jugó ante la afición del ‘Leopardo’, que fue testigo de cómo el club bumangués le hizo frente al ‘Rey de Copas’ y no negó ni una sola gota de sudor. Todo se definió en penaltis y allí el ‘Verdolaga’ fue superior.

