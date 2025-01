Revelan las condiciones de la última oferta de Atlético Nacional por Marino Hinestroza

Tal parece que estamos ante los últimos capítulos de la novela del mercado de Atlético Nacional. Marino Hinestroza, figura del equipo bicampeón, es el protagonista de este relato, que todos quieren termine en un final feliz. Luego de dos intentos, el equipo verdolaga presentó una última oferta al Columbus Crew para retener al extremo. ¿Lo logrará? Le contamos cómo va la negociación con el club estadounidense.

No cabe duda alguna que Marino Hinestroza fue una de las grandes figuras del equipo bicampeón la temporada pasada de los verdolagas. Su picardía, gambeta y, también, declaraciones fuera de la cancha, lo convirtieron en un referente de la hinchada. Sus cuatro goles y dos asistencias realmente no miden lo importante que fue en el esquema del exDT Efraín Juárez.

Terminada la temporada, se acabó el préstamo del Columbus Crew, equipo a donde ya habrá tenido que volver el caleño de 22 años. Sin embargo el deseo de él y de todos los hinchas verdolagas es que se quede en el club. Para ello, Atlético Nacional ya había presentado dos ofertas de renovación del préstamo, las cuales fueron rechazadas tajantemente por el equipo de la MLS. Pero, en los últimos días algo cambió.

¿Cuál es la última oferta de Atlético Nacional para quedarse con Marino Hinestroza?

Pues bien, después de los dos intentos fallidos por renovar el préstamo solo quedaba una vía: la compra. Según la periodista Pilar Velásquez, la última oferta de Atlético Nacional contempla la compra de los derechos de Marino Hinestroza por el 50%. Esto cambia bastante el panorama ya que el deseo del Columbus Crew es vender al jugador, no obstante, no es fácil porque habría otros equipos interesados con ofertas mejores.

Acá la ventaja que tiene el equipo antioqueño es el deseo del jugador por quedarse en el verde y jugar la Copa Libertadores. La gran respuesta de la hinchada con más de 21 abonados en la primera semana de venta de entradas, hace que se cuente con más recursos. Por eso ahora solo queda esperar que los estadounidenses den vía libre y acepten los términos que puso Atlético Nacional.

Lo que dijo Marino Hinestroza, tras la última oferta de Atlético Nacional al Columbus Crew

En la tarde del pasado lunes, Marino Hinestroza en diálogo con Pulzo, tal parece que ya sabía de la oferta y se mostró muy contento. “La verdad me acabaron de llamar y gracias a Dios fue la mejor noticia hasta ahorita. Es la mejor noticia que me han dado de Nacional este año. Estoy muy contento. No puedo dar más detalles”, afirmó el jugador.

Se espera que en los próximos días, Atlético Nacional pueda confirmar la continuidad de Marino con el club y que esta novela, por fin, tenga un final feliz para la hinchada verdolaga.

