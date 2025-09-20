Ricardo Gareca dio la respuesta definitiva si dirigirá a Atlético Nacional tras la salida de Gandolfi

Atlético Nacional sigue generando expectativa tras la salida de Javier Gandolfi, quien fue víctima de la presión y sin resultados positivos, el argentino tuvo que dejar la disciplina del equipo verde tras la caída ante el Bucaramanga y el error por tener cuatro extranjeros en la cancha. La directiva escuchó a la hinchada, tomó cartas en el asunto y ahora analizan la mejor hoja de vida para confirmar el nuevo entrenador, mientras Diego Arias asume como interino.

La lista es larga. A principios de semana se atrevieron a confirmar a Diego Guede con acuerdo verbal. En las últimas horas, el uruguayo Vicente Sánchez tuvo reuniones con los directivos y siguen sonando algunos colombianos como Luis Fernando Suárez o Juan Carlos Osorio. Según fuentes cercanas en el equipo, la prioridad es que sea DT extranjero.

En la lista un nombre como Ricardo Gareca también es considerado. El argentino es un conocedor del fútbol colombiano y de los jugadores más importantes en la historia del América de Cali, eterno rival del club verde. En diálogo con el VBAR de Caracol Radio, habló sobre la posibilidad de dirigir al gigante antioqueño.

Gareca está libre luego de su discreto paso por la Selección Chile, donde no pudo hacer el milagro de clasificar al menos al repechaje del Mundial 2026. También estuvo por Perú, donde fue finalista de la Copa América y asistió a la Copa Mundo de Rusia 2018, pero perdió el repechaje de Qatar 2022.

¿Gareca sería nuevo DT de Nacional?

Una de las preguntas en Caracol Radio fue si llegaría a Atlético Nacional. Gareca fue claro con el tema y comentó que aunque tiene gran sentido de pertenencia con América de Cali, al equipo verde lo respeta mucho y no descartaría algún día llegar.

Ricardo Gareca en un partido de Chile contra Colombia en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images)

“Por Nacional tengo un gran respeto, porque es un grande, sin lugar a dudas. Me siento muy identificado con América, por supuesto. Es una decisión que llegado el momento se podría llegar a ver”, dijo Ricardo Gareca. ¿Llegaría para reemplazar a Javier Gandolfi?

“En este momento tengo la cabeza puesta en los emprendimientos que tengo. Una vez salido de esto, veremos qué propuesta puedo llegar a tener”, dijo Gareca, descartando volver a la dirección técnica en un corto plazo. Seguramente, en el 2026 volverá al ruedo.