Se abren posibilidades para que Marino Hinestroza salga de Nacional en enero de 2025

A pesar de esas condiciones contractuales, Columbus Crew podría interrumpir el primer trato (préstamo a un año) a principios de 2025, siempre y cuando reciba una mejor oferta del exterior y Nacional no haya activado la opción de compra. Es decir, que enero puede ser trascendental para el futuro de Marino Hinestroza y el ‘verdolaga’ corre el riesgo de perderlo, pues cede la primera opción si algún otro equipo coloca ofertas sobre la mesa en Estados Unidos.

En estos momentos, Marino Hinestroza está a préstamo en Atlético Nacional y el club verdolaga no ha ejecutado la opción de compra por el jugador. El negocio con Columbus Crew, dueño de sus derechos deportivos, dice que el equipo colombiano puede ejecutar esa condición mientras esté activa la sesión. El futbolista tiene seis meses más de contrato.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.