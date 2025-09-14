“Se apoderó de Nacional”: La grave denuncia que hicieron tras el error de Gandolfi con 4 extranjeros

Una vez más, el nombre de Javier Gandolfi está en el ojo del huracán para los hinchas de Atlético Nacional. El entrenador argentino cometió un error que rompió una regla de la Dimayor y, acto seguido, llegó una grave denuncia: “Se apoderó de Nacional”.

¿Casualidad o causalidad? Con el recuerdo aun latente que perdieron contra Sao Paulo la llave por octavos de final de la Copa Libertadores 2025, Gandolfi volvió a dar papaya con los hinchas de Nacional al poner cuatro jugadores extranjeros en cancha contra Atlético Bucaramanga.

Y a papaya puesta, papaya… Durante la derrota contra Bucaramanga por 0-1, Gandolfi puso al mismo tiempo en cancha a Camilo Cándido (Uruguay), Facundo Batista (Argentina), Billy Arce (Ecuador) y Juan Bauza (Argentina). Esto va a traer como consecuencia para Atlético Nacional la derrota 0-3 como sanción y una multa de 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes ($28.470.000) porque el reglamento de la Liga Colombiana II-2025 estipula que máximo tres jugadores extranjeros pueden estar en cancha.

“La respuesta es muy corta, cuando decido realizar el cambio en ningún momento tuve en cuente que teníamos los tres (extranjeros) en el campo de juego. Obviamente, no hay excusas, y luego lo hablaré con el cuerpo técnico porque no puede pasar. No hay mucho para agregar”, afirmó el entrenador Javier Gandolfi antes de revelarse una grave denuncia en Nacional.

La denuncia que hicieron en Nacional tras el error de Gandolfi con 4 extranjeros

Justo cuando todas las miradas apuntaban contra Gandolfi por el error que le costará una goleada a Atlético Nacional, el periodista Juan Felipe Cadavid, de la emisora ‘La FM’, hizo una grave denuncia: “Gandolfi no se ayuda, ni le ayudan. Es impresentable que un club como Nacional caiga en un error como el de los 4 extranjeros. ¿Rodarán cabezas? Parece que sí. Posdata: Ojo con Fermani (director deportivo), hace unos meses les dije que se apoderó de Nacional, algunos no me creyeron“.

¿Cuándo vuelve a jugar Atlético Nacional tras la sanción que va a recibir de la Dimayor?

A la espera que el Comité Disciplinario de la Dimayor haga oficial la sanción a Nacional por utilizar cuatro jugadores extranjeros en un partido, el equipo ‘Verdolaga’ ya pone en la mira el partido contra Unión Magdalena del domingo 21 de septiembre a las 4:10 P.M. en el estadio Sierra Nevada, de Santa Marta.