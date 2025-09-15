Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip
ATLÉTICO NACIONAL

Se conoció la decisión que tomó Atlético Nacional con Javier Gandolfi

Atlético Nacional ya tomó una decisión con el entrenador Javier Gandolfi luego de la derrota ante Atlético Bucaramanga

Por Jhobirson Molina

Se conoció la decisión que tomó Atlético Nacional con Javier Gandolfi
© VizzorImage / Daniel Gallo / ContSe conoció la decisión que tomó Atlético Nacional con Javier Gandolfi

Atlético Nacional ya tomó una decisión con el entrenador Javier Gandolfi luego de la derrota ante Atlético Bucaramanga este fin de semana en el estadio Atanasio Girardot. Más allá de los resultados en la presente Liga, le pasó factura el fracaso en Copa Libertadores, el descontento de la hinchada y el error cometido con los extranjeros.

Eduardo Luis, en pleno programa de Saque Largo en Win Sports, entregó la información más reciente sobre el futuro del entrenador, contando que ya les comunicaron que no seguirán al frente del conjunto antioqueño. Además, que darán la noticia en las próximas horas.

“Se apoderó de Nacional”: La grave denuncia que hicieron tras el error de Gandolfi con 4 extranjeros

ver también

“Se apoderó de Nacional”: La grave denuncia que hicieron tras el error de Gandolfi con 4 extranjeros

Se conoció la decisión que tomó Atlético Nacional con Javier Gandolfi

“Esto es información, al cuerpo técnico de Atlético Nacional con Gandolfi, ya le dijeron que no iban a continuar, no se ha hecho oficial porque se está cuadrando la cláusula de su salida”, dijo Eduardo Luis.

Publicidad
Tweet placeholder

Bolavip conoció que desde hace unos días, Atlético Nacional ya trabaja en la búsqueda del nuevo entrenador que tomará el rumbo del club ‘verdolaga’ para lo que queda de liga donde esperan buscar el título del Fútbol Colombiano que los regrese a la Copa Libertadores, principal objetivo de la institución.

Atlético Nacional es séptimo en la tabla de posiciones con 17 unidades y +6 en la diferencia de gol. Está cerca de la clasificación, pero no se puede descuidar y debe sumar de a 3 en sus próximos partidos para asegurar su cupo en los cuadrangulares.

Publicidad
jhobirson molina
Jhobirson Molina
Lee también
Los tres técnicos candidatos para dirigir a Atlético Nacional tras la salida de Javier Gandolfi
Atlético Nacional

Los tres técnicos candidatos para dirigir a Atlético Nacional tras la salida de Javier Gandolfi

Sorpresiva convocatoria de Millonarios para enfrentar a Envigado en Copa
Millonarios FC

Sorpresiva convocatoria de Millonarios para enfrentar a Envigado en Copa

Llegó a la selección, la noche lo alejó y gana 50 millones: “Estaba de mesero”
Selección Colombia

Llegó a la selección, la noche lo alejó y gana 50 millones: “Estaba de mesero”

Pronósticos América de Cali vs Atlético Bucaramanga: choque clave entre la necesidad escarlata y la ilusión leoparda
Apuestas

Pronósticos América de Cali vs Atlético Bucaramanga: choque clave entre la necesidad escarlata y la ilusión leoparda

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo