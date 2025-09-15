Atlético Nacional ya tomó una decisión con el entrenador Javier Gandolfi luego de la derrota ante Atlético Bucaramanga este fin de semana en el estadio Atanasio Girardot. Más allá de los resultados en la presente Liga, le pasó factura el fracaso en Copa Libertadores, el descontento de la hinchada y el error cometido con los extranjeros.

Eduardo Luis, en pleno programa de Saque Largo en Win Sports, entregó la información más reciente sobre el futuro del entrenador, contando que ya les comunicaron que no seguirán al frente del conjunto antioqueño. Además, que darán la noticia en las próximas horas.

Se conoció la decisión que tomó Atlético Nacional con Javier Gandolfi

“Esto es información, al cuerpo técnico de Atlético Nacional con Gandolfi, ya le dijeron que no iban a continuar, no se ha hecho oficial porque se está cuadrando la cláusula de su salida”, dijo Eduardo Luis.

Bolavip conoció que desde hace unos días, Atlético Nacional ya trabaja en la búsqueda del nuevo entrenador que tomará el rumbo del club ‘verdolaga’ para lo que queda de liga donde esperan buscar el título del Fútbol Colombiano que los regrese a la Copa Libertadores, principal objetivo de la institución.

Atlético Nacional es séptimo en la tabla de posiciones con 17 unidades y +6 en la diferencia de gol. Está cerca de la clasificación, pero no se puede descuidar y debe sumar de a 3 en sus próximos partidos para asegurar su cupo en los cuadrangulares.

