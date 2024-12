Revelan lo que pasará con Alfredo Morelos apenas finalice la temporada

“El contrato de Alfredo se vence en diciembre. Se lo he dicho a él y lo digo públicamente, queremos seguir contando con él. Es una gran persona, tenemos buena relación y así con los jugadores del equipo. Queremos ampliar su estadía en Nacional. Podemos decir que volveremos a un torneo internacional, entonces queremos tenerlo. No es una operación sencilla, porque también se involucra el Santos. Esperamos lograrlo. En eso trabaja Gustavo (Fermani). Él quiere quedarse en Nacional, haremos el mejor escuerzo para que siga”, dijo Sebastián Arango en Win Sports.

Luego del choque cuando iba a uno de los entrenamientos de Atlético Nacional y el manejo interno que se le dio a la situación, Alfredo Morelos pudo salir adelante y aprovechó la especie de ‘segunda oportunidad’ que se le dio. Por temas de respeto, el equipo prefirió no dar más detalles sobre lo ocurrido y lo cierto es que el cordobés comenzó a responder en la cancha. No tiene su mejor registro goleador (seis goles), pero sus movimientos son importantes para facilitar los avances por las bandas o el ataque directo por el interior.

En el cuadrangular A, Efraín Juárez encontró el punto máximo de su curva de rendimiento, que parece continúa en el ascenso, pensando en las dos finales que enfrentará, contra América de Cali y Deportes Tolima. Y es que también llama la atención la forma en que impulsó a varios futbolistas en el once titular.

