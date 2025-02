Según Antonio Casale, Atlético Nacional es el cuarto equipo más grande de Colombia

Además de grandes épocas para el FPC, como aquella de ‘Los Puros Criollos’ o el proceso Osorio-Rueda, que aumentó rápidamente el palmarés. Eso parece no ser suficiente para el periodista.

Según Antonio Casale, Nacional es el cuarto equipo más grande de Colombia. El periodista deja claro que, para él, los títulos no son tan relevantes para armar el ranking y prefiere irse hacia la trascendencia histórica.

Cabe resaltar que el club Millonarios, del que Antonio Casale es hincha, pelea por ser nuevamente campeón de la Liga Colombiana con David González como técnico. Por su parte, Atlético Nacional celebra un triplete de títulos en menos de dos meses antes de la Copa Libertadores 2025. Obtuvo Copa Colombia, Liga Colombiana y ahora la Superliga. Desde diciembre, no para de festejar y ahora vuelve a advertir que es el más ganador del fútbol colombiano, muy popular y bastante laureado en todas las regiones de Colombia.

