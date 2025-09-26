Es tendencia:
Sorpresiva convocatoria de Atlético Nacional para el superclásico contra Millonarios

La mayoría de jugadores saben lo que es jugar esta clase de partidos, tienen la presión de ganar y convencer al hincha.

Por Jhobirson Molina

MEDELLIN – COLOMBIA, 16-06-2025: Marino Hinestroza de Nacional disputa el balón con Stiven Vega de Millonarios durante partido entre Atlético Nacional y Millonarios F.C. por la fecha 5, cuadrangulares semifinales, como parte de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2025 jugado en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín.
© VizzorImage / Paulina Betancur / ContMEDELLIN – COLOMBIA, 16-06-2025: Marino Hinestroza de Nacional disputa el balón con Stiven Vega de Millonarios durante partido entre Atlético Nacional y Millonarios F.C. por la fecha 5, cuadrangulares semifinales, como parte de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2025 jugado en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín.

Atlético Nacional publicó este viernes la lista de convocados para el Superclásico ante Millonarios, correspondiente a la fecha 13 del Fútbol Colombiano. El duelo, que se jugará este sábado 27 de septiembre a las 8:30 p.m. en el estadio Atanasio Girardot, será determinante para ambos equipos que necesitan sumar de a tres.

El equipo, que no tiene técnico oficial, sorprendió con la nómina que afrontará este partido, allí aparecen varios nombres experimentados, pero también jóvenes que buscan ganarse un lugar. Entre los destacados se encuentran David Ospina, Andrés Felipe Román y Edwin Cardona, quienes serán piezas claves en la búsqueda del triunfo en Medellín.

Hernán Torres y la advertencia a Atlético Nacional antes del viaje a Medellín

Hernán Torres y la advertencia a Atlético Nacional antes del viaje a Medellín

Sorpresiva convocatoria de Atlético Nacional para el superclásico contra Millonarios

La lista también incluye a jugadores como Alfredo Morelos, Marino Hinestroza, que tienen la responsabilidad de marcar diferencia en el frente de ataque, donde el equipo necesita hacerse fuerte en condición de local.

La mayoría de jugadores saben lo que es jugar esta clase de partidos, tienen la presión de no solo ganar, sino también de conseguir convencer a la hinchada que sigue a la expectativa de cómo llegarán a las finales, pues el juego hasta ahora no convence.

Por su parte, Millonarios llega con la presión de sumar para mantenerse en la pelea por la clasificación. Hernán Torres ya advirtió que sus jugadores deben minimizar el margen de error, pues cualquier tropiezo podría costarles caro en la tabla de posiciones. El partido es sin duda uno de los más atractivos de la jornada.

La expectativa en Medellín es total, Nacional busca aprovechar la localía para imponerse en el clásico, mientras Millonarios quiere dar un golpe de autoridad. Los convocados ya están listos y el Atanasio Girardot se prepara para una noche cargada de emociones donde los capitalinos mantienen un importante invicto.

