Atlético Nacional atraviesa un momento complicado en el Fútbol Colombiano luego de conocerse extraoficialmente la salida de Javier Gandolfi. Si bien, no ha sido publicado por el club, se supo un sorpresivo técnico que está en carpeta para dirigir al club.

Varios nombres empezaron a sonar fuerte como posibles reemplazos. Uno de los que más ha tomado fuerza es el de Vicente Sánchez, entrenador uruguayo de 45 años que viene de dirigir en México. Eduardo Luis lo confirmó en vivo durante el programa Saque Largo de Win Sports.

Sorpresivo técnico en carpeta para dirigir a Atlético Nacional

Sánchez dejó su último club, Cruz Azul, en junio de 2025. En su trayectoria reciente ganó la Copa de Campeones de la Concacaf, y como futbolista representó a equipos como Nacional de Uruguay y Toluca en México. Sin embargo, genera todo tipo de comentarios en el hincha.

La salida de Gandolfi, al parecer, es por diferentes varios factores. Todo estalló por el error cometido en la fecha 11 de la Liga BetPlay 2025-II, cuando Nacional cayó 1-0 ante Bucaramanga. En ese partido el club tuvo a cuatro jugadores extranjeros en cancha, algo que la normativa no permite. Gandolfi asumió el error públicamente y enfrentó fuertes críticas.

Por ahora, la dirigencia no ha anunciado formalmente la salida de Gandolfi, pues según se conoció, están ultimando detalles del contrato, cláusulas y demás temas legales. Tras la oficialización, se espera que aparezcan más opciones para asumir el banquillo técnico.

Atlético Nacional es séptimo en la tabla de posiciones con 17 unidades y +6 en la diferencia de gol. Está cerca de la clasificación, pero no se puede descuidar y debe sumar de a 3 en sus próximos partidos para asegurar su cupo en los cuadrangulares.