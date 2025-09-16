Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip
ATLÉTICO NACIONAL

Sorpresivo técnico en carpeta para dirigir a Atlético Nacional

Siguen sonando nombres para reemplazar a Javier Gandolfi, quien hasta ahora no ha sido anunciado por el club.

Por Jhobirson Molina

Sorpresivo técnico en carpeta para dirigir a Atlético Nacional
© VizzorImage / Daniel Gallo / ContribuidorSorpresivo técnico en carpeta para dirigir a Atlético Nacional

Atlético Nacional atraviesa un momento complicado en el Fútbol Colombiano luego de conocerse extraoficialmente la salida de Javier Gandolfi. Si bien, no ha sido publicado por el club, se supo un sorpresivo técnico que está en carpeta para dirigir al club.

Varios nombres empezaron a sonar fuerte como posibles reemplazos. Uno de los que más ha tomado fuerza es el de Vicente Sánchez, entrenador uruguayo de 45 años que viene de dirigir en México. Eduardo Luis lo confirmó en vivo durante el programa Saque Largo de Win Sports.

Los tres técnicos candidatos para dirigir a Atlético Nacional tras la salida de Javier Gandolfi

ver también

Los tres técnicos candidatos para dirigir a Atlético Nacional tras la salida de Javier Gandolfi

Sorpresivo técnico en carpeta para dirigir a Atlético Nacional

Sánchez dejó su último club, Cruz Azul, en junio de 2025. En su trayectoria reciente ganó la Copa de Campeones de la Concacaf, y como futbolista representó a equipos como Nacional de Uruguay y Toluca en México. Sin embargo, genera todo tipo de comentarios en el hincha.

Publicidad

La salida de Gandolfi, al parecer, es por diferentes varios factores. Todo estalló por el error cometido en la fecha 11 de la Liga BetPlay 2025-II, cuando Nacional cayó 1-0 ante Bucaramanga. En ese partido el club tuvo a cuatro jugadores extranjeros en cancha, algo que la normativa no permite. Gandolfi asumió el error públicamente y enfrentó fuertes críticas.

Encuesta

¿Qué técnico les gustaría para Atlético Nacional?

YA VOTARON 0 PERSONAS

Por ahora, la dirigencia no ha anunciado formalmente la salida de Gandolfi, pues según se conoció, están ultimando detalles del contrato, cláusulas y demás temas legales. Tras la oficialización, se espera que aparezcan más opciones para asumir el banquillo técnico.

Publicidad

Atlético Nacional es séptimo en la tabla de posiciones con 17 unidades y +6 en la diferencia de gol. Está cerca de la clasificación, pero no se puede descuidar y debe sumar de a 3 en sus próximos partidos para asegurar su cupo en los cuadrangulares.

jhobirson molina
Jhobirson Molina
Lee también
Millonarios anuncia dos jugadores titulares más con lesión
Millonarios FC

Millonarios anuncia dos jugadores titulares más con lesión

Titular de Millonarios para enfrentar a Envigado por Copa Colombia en Techo
Millonarios FC

Titular de Millonarios para enfrentar a Envigado por Copa Colombia en Techo

Los tres técnicos candidatos para dirigir a Atlético Nacional tras la salida de Javier Gandolfi
Atlético Nacional

Los tres técnicos candidatos para dirigir a Atlético Nacional tras la salida de Javier Gandolfi

“Sonó para América”: El inesperado candidato para reemplazar a Gandolfi
Atlético Nacional

“Sonó para América”: El inesperado candidato para reemplazar a Gandolfi

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo