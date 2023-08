Atlético Nacional consiguió un empate ante el Deportivo Cali en condición de visitante, en lo que fue un compromiso en el que utilizó una nómina alternativa, pensado en el duelo por la Copa Libertadores contra Racing, pero en el que estuvo muy cerca de conseguir la victoria, debido a que el ‘azucarero’ estuvo gran parte del segundo tiempo con 10 hombres.

Tras finalizar el partido, el técnico del ‘verdolaga’, William Amaral, habló en rueda de prensa sobre lo acontecido en el duelo, en donde aseguró no quedar contento con el resultado, pero destacó lo hecho por sus futbolistas, teniendo en cuenta que utilizó varios jugadores juveniles.

“Podemos cometer errores y no sé. Tuvimos una parte muy igualada, el Cali entró bien al partido y nosotros conseguimos equilibrarlo y la segunda mitad fue más nuestra. Creamos oportunidades para marcar más goles, perno no fue posible. Se perdió el ritmo de juego, pero eso es el fútbol. No estoy contento con el resultado, pero jugamos con mucha gente joven, pero con calidad”, dijo Amaral.

Precisamente sobre los futbolistas jóvenes, el técnico de Nacional se mostró muy crítico, refiriéndose no solamente a los jugadores de su equipo, sino a los colombianos en general, en donde cuestionó que la gran mayoría tienen un gran talento, pero el problema surge en que no saben interpretar el juego.

“Nosotros ya habíamos hablado sobre eso. En Colombia hay muchos jugadores talentosos. A los jugadores colombianos les falta interpretar el juego y pensar el juego. Juegan con su talento intuitivo natural, nosotros estamos intentando mejorar eso, estamos mejorando el entendimiento de los jugadores sobre el juego y eso será en un futuro próximo. Eso es un problema que sufren los jugadores colombianos”.

Aquí la rueda de prensa de William Amaral: