Tiembla Atlético Nacional: El otro equipo grande del FPC que busca el fichaje de Alfredo Morelos

Tras la clasificación de la Selección Colombia al Mundial 2026 y la vibrante fecha de clásicos en el fútbol colombiano, Atlético Nacional se alista para seguir en competencia y acercarse a los cuadrangulares, donde tiene la obligación de estar en los grupos y pelear por el título. El técnico Javier Gandolfi pule a sus mejores herramientas para no desentonar en medio de la presión de los hinchas.

Una de esas herramientas claves que tiene Gandolfi en el grupo es Alfredo Morelos, uno de los mejores atacantes de Colombia que está a préstamo en el equipo verde desde el Santos de Brasil. En el anterior mercado de pases, en Medellín hicieron un gran esfuerzo para mantenerlo en la lista y se pudo alargar la condición contractual con el gigante brasileño.

Ahora, se comienza a ver qué pasará con su futuro deportivo, pues en diciembre se vence el préstamo y tendrá que presentarse en el Santos a definir su situación. Se cree que Alfredo Morelos quiere seguir en Atlético Nacional y no miraría con malos ojos una renovación para seguir defendiendo la camiseta verde.

Publicidad

Publicidad

ver también Llegó a más de 200 mil reproducciones: La provocación de Alfredo Morelos a los hinchas de Millonarios

Pese al deseo de Morelos de seguir en Nacional, hay un club grande en el fútbol colombiano que comienza a mirar formas para reforzarse en el 2026 y Alfredo estaría en carpeta. Es un jugador fundamental en el esquema de Gandolfi, pero la chequera de la Costa Caribe hace su aparición y va por un atacante de un rival directo.

Alfredo Morelos, en carpeta del Junior de Barranquilla

Pilar Velásquez, periodista de Win Sports y cercana a Atlético Nacional, filtró el deseo de Junior de Barranquilla por Alfredo Morelos. ‘El Búfalo’ estaría en carpeta de la Familia Char y buscar un delantero para enero de 2026 es la prioridad. Asimismo, la comunicadora resalta que el jugador quiere seguir en el club de Medellín.

Publicidad

Publicidad

“Junior está buscando un nueve. Nacional tiene hasta diciembre para definir el futuro de Alfredo Morelos. La prioridad de Nacional es que Morelos continúe en el ‘Verdolaga’, él está feliz en Nacional, lo demuestra, es uno de los mejores jugadores”, dijo Pilar Velásquez.

Encuesta¿Cree que Morelos sigue en Nacional o se va para el Junior? ¿Cree que Morelos sigue en Nacional o se va para el Junior? YA VOTARON 0 PERSONAS

“Surgió este rumor (de Junior), pregunté en Atlético Nacional y me respondieron que están haciendo todo lo posible y cuentan, no solamente con la buena comunicación con Santos, sino también con Alfredo Morelos. Nacional quiere hacer la inversión y está haciendo todo lo posible, pero una cosa es la intención y otra es el dinero. Junior de Barranquilla quería intentarlo y es una presión adicional para Atlético Nacional. Es un jugador que tiene mercado incluso en el fútbol colombiano”, agregó Velásquez.

Publicidad