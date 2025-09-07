Atlético Nacional se prepara para un nuevo clásico paisa, esta vez oficiará en condición de visitante frente a Independiente Medellín. El duelo, que se disputará desde las 6:20 p.m., tendrá un estadio lleno, con las dos hinchadas que asistirán para ver uno de los derbis más atractivos del Fútbol Colombiano.

El conjunto ‘verdolaga’ llega a este compromiso en la sexta posición de la Liga BetPlay con 16 puntos, mientras que el cuadro ‘poderoso’ es segundo con 19, lo que le da un tinte especial a este enfrentamiento. Más allá de la tabla y querer encaminar la clasificación, el orgullo y la tradición hacen de este clásico un partido vibrante.

Titular de Atlético Nacional para el clásico vs. Independiente Medellín

El técnico de Nacional tendría en el once titular a Harlen ‘Chipi Chipi’ Castillo en el arco; Joan Castro, Juan José Arias, William Tesillo y Camilo Cándido en defensa; Jorman Campuzano, Juan Zapata y Edwin Cardona en la mitad de la cancha; y en ataque estarán Marlos Moreno, Andrés Sarmiento y Alfredo Morelos.

Se espera que sea un partido intenso, en el que Nacional buscará imponer sus condiciones, pues es el más necesitado buscando escalar posiciones en la tabla, mientras que Medellín intentará ratificar su gran momento y seguir firme en la parte alta.

Atlético Nacional llega con varias dudas en el juego, pero con la confianza de ser superior que su rival históricamente, sin embargo, Independiente Medellín sabe que está en mejor momento y quiere volver a encaminar su calificación pesando en una final.

