Todo el FPC consternado por la cifra que Nacional le tiene que pagar a Gandolfi para despedirlo

En Atlético Nacional no hay espacio para las dudas. Al ver que el equipo no encontraba continuidad en el buen juego, se filtró la noticia que Javier Gandolfi no va a seguir siendo el entrenador, y ya se supieron detalles de la cifra que tienen que pagarle para despedirlo.

“Esto es información. Al cuerpo técnico de Atlético Nacional con Gandolfi al frente ya le dijeron que no va a continuar. A Gandolfi ya y a su cuerpo técnico le dijeron: ‘Ustedes no van a seguir’. ¿Por qué no se ha hecho oficial? Porque están cuadrando lo de la cláusula de su salida (…) La noticia es que ya a Gandolfi le dijeron no va más”, sostuvo el narrador Eduardo Luis López, del canal Win Sports.

La era de Javier Gandolfi en Nacional terminó con un título, Superliga 2025, de los tres que alcanzó a disputar: Superliga, Liga Colombiana I-2025 y Copa Libertadores. Además, registró un rendimiento del 54 por ciento como resultado de 23 victorias, 15 empates y 13 derrotes en 51 partidos.

Gandolfi tenía contrato con Atlético Nacional por dos años, por lo que al despedirlo se le tendría que pagar los meses restantes (entre 15 y 16) que tenía del vínculo que firmó el 20 de enero de 2025. ¿Y cuánto sería esto? ¡Ya hay detalles al respecto!

La cifra que Nacional le tendría que pagar a Gandolfi por despedirlo serían de estos dígitos

Gandolfi dirigió 51 partidos a Atlético Nacional.

“Con la salida de Gandolfi nos enteramos de muy buena fuente que a él en el transcurso de este año le llegaron varias ofertas del exterior. Gandolfi se lo comentó a la gente de Nacional y le dijeron: ‘Si se quiere ir, váyase’. Pero la indemnización que le corresponde a Atlético Nacional era un valor bastante alto en dólares. Una cifra que tenía seis ceros a la derecha no era una cifra corta. Ahora, no sé si es exactamente lo mismo, si es reciproco, si Nacional le tiene que pagar eso a Ganndolfi”, dijo el periodista Juan David Londoño de la aplicación 365 Scores y Diego Rueda, de Caracol Radio, le respondió: “Es Igual”.

Este sería el dinero que Atlético Nacional le pagaría a Javier Gandolfi por despedirlo

A pesar de que se instaló la narrativa que la cifra sería de seis ceros a la derecha, estamos hablando de al menos un millón de dólares, BOLAVIP le consultó a la inteligencia artificial de ‘ChatGPT’ cuánto sería la indemnización que Atlético Nacional le pagaría a Javier Gandolfi y la cifra sería de $718.600 dólares, unos dos mil setecientos noventa y cinco millones de pesos colombianos (2.795.000.000) por los siguientes conceptos de:

Indemnización por meses faltantes: 640.000.

Cesantías proporcionales: 30.000.

Intereses a cesantías: 3.600.

Prima de servicios: 30.000.

Vacaciones proporcionales: 15.000.

*Valores en dólares.

