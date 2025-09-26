Todo Nacional consternado por el brusco movimiento en la tabla que define si clasificará al Mundial 2029

Atlético Nacional tenía la ilusión de ganar la Copa Libertadores 2025 y demostró que tenía los jugadores para hacerlo, pero todo se fue al piso en los octavos de final tras caer ante el Sao Paulo, el mismo que la Liga de Quito dejó en el camino para acceder a las semifinales. Lo que más duele en la hinchada verde es la forma en la que se perdió, con penaltis fallados por Edwin Cardona y dos pelotas en el palo de Marlos Moreno y Marino Hinestroza, en la ida en el Atanasio Girardot.

Para rematar, en la vuelta en el Morumbí un gol de Alfredo Morelos estaba abriendo la ilusión. Se forzaron los penaltis, pero todo salió mal en la tanda y Sao Paulo clasificó de forma agónica. Nacional dejó pasar una gran oportunidad de hacer historia y ahora quiere revancha en la Liga y la Copa, en el fútbol colombiano.

En medio de sus actividades en el FPC y la búsqueda de técnico tras la salida de Javier Gandolfi, Atlético Nacional se encuentra con una importante actualización en la tabla que define su clasificación al Mundial de Clubes 2029. Eso, teniendo en cuenta que el club verde perdió la opción de seguir sumando puntos con la detención en los octavos de final. La clave en este ítem, si no se gana la Copa Libertadores, es vencer a equipos argentinos y brasileños. Al menos, a Sao Paulo no lo pudo derrotar.

Una de las grandes sorpresas en esta tabla es el repunte de la Liga de Quito con su clasificación a las semifinales. El club ecuatoriano solamente es superado por Palmeiras que es el líder, Racing de Avellaneda y Flamengo de Brasil. River Plate está fuera del Top 5 y Sao Paulo es sexto. Botafogo y Vélez Sarsfield también superan a Atlético Nacional. Peñarol de Uruguay cierra el Top 10 y el Inter de Porto Alegre es 12°.

La tabla que define si Nacional clasifica al Mundial de Clubes 2029

Cabe resaltar que para el Mundial de Clubes 2029, irán los campeones de la Copa Libertadores 2025, 2026, 2027 y 2028, más los dos primeros de esta tabla que no hayan levantado el título. Para el club verdolaga resulta prioritario clasificar a la próxima edición, si su deseo es explorar más opciones de ir a la cita de la FIFA en cuatro años.

Tabla actualizada tras los cuartos de final de Copa Libertadores: Diseño Bolavip

Por ahora, Atlético Nacional ocupa la casilla 12° con 17 puntos, a la espera de lo que suceda en semifinales y cuál de los cuatro primeros saldrá de esta lista y clasificará por ser campeón. Palmeiras es líder con 31 unidades.

Criterios de puntaje de la Conmebol en la tabla rumbo al Mundial de Clubes 2029

Participación en fase de grupos (Copa Libertadores): 3 puntos

Partido ganado: 3 puntos (en cualquier etapa desde fase de grupos)

Partido empatado: 3 puntos (en cualquier etapa desde fase de grupos)

Pasar a Octavos de final: 3 puntos

Pasar a Cuartos de final: 3 puntos

Pasar a Semifinal: 3 puntos

Jugar la Final: 3 puntos

*Todo esto se suma desde la edición 2025 hasta 2028.