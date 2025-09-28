Todo Nacional consternado por las palabras de Jorman Campuzano sobre Cardona y Morelos tras Millonarios

Atlético Nacional logró una importante victoria en el superclásico del fútbol colombiano contra Millonarios en el Atanasio Girardot. El equipo verde se sacude de la mala racha que tenía con uno de sus eternos rivales en Medellín y así entra en la recta final en la búsqueda de la clasificación a los cuadrangulares de la Liga.

El técnico encargado Diego Arias se presentó sin muchas novedades en cuanto a funcionamiento y esquema táctico, con la única novedad de que el argentino Juan Bauzá fue titular junto a Jorman Campuzano por la zona media. El internacional tuvo más vocación de ataque, dejando al exBoca como un ‘cinco’ alargando la defensa y haciendo el primer pase. El movimiento táctico, incluso, le permitió al hijo de Tamalameque lucirse más.

Su buen trabajo tuvo el toque final del penalti para el segundo gol. Cuando Edwin Cardona definía con Alfredo Morelos quién iba a patear, se definió que Jorman Campuzano iba a ser el encargado. Ante Diego Novoa, el volante no tuvo problema y ejecutó sin mayor riesgo, mandando al portero a la derecha y el balón yéndose por el palo izquierdo.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Jorman Campuzano fue elegido la figura de la cancha, tras arrasar en las votaciones, dejando atrás a William Tesillo y Alfredo Morelos. En sus palabras a Win Sports, habló de ‘El Búfalo’ y Edwin Cardona, dos referentes de Nacional que incluso se les vio discutiendo cuando terminó el primer tiempo.

Campuzano habló de Morelos y Cardona, tras vencer a Millonarios

“La verdad, feliz. Primero que todo feliz por la victoria. Siempre pienso primero en lo grupal, mis compañeros también. Agradecido con Dios. Era un rival difícil, son ocho años y sabíamos de lo que teníamos que buscar. Fuimos superiores. Había días difíciles, pero todos estuvimos de acuerdo, nos mentalizamos y lo dimos todo”, dijo Jorman Campuzano.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Había dudas luego de los manoteos y discusiones entre los dos futbolistas por un remate que Morelos prefirió rematar, pero se fue por encima. Eso enfureció a Cardona, quien de inmediato le hizo el reclamo, pues Edwin entraba con mejor espacio. Jorman Campuzano lo aclaró todo y en sus declaraciones, la palabra que más repitió fue “familia”.

Jorman Campuzano, elegido la figura del partido contra Millonarios. Photo: VizzorImage / Daniel Gallo / Cont

Publicidad

Publicidad

“Somos una familia, ahí se dieron de cuenta. ‘Búfalo’, Edwin, Tesillo, me dieron el penalti a mí porque vengo con confianza. Esa es la familia que le digo a los hinchas, que para ser campeón tenemos que estar todos juntos. Ellos saben que tengo calidad, pero los respeto mucho, Edwin me dijo que lo pateara. Agradezco a todo Nacional, lo importante es el triunfo”, agregó Jorman.

Tweet placeholder

“Ellos son los indicados para patear (penaltis). Cuando me digan, lo cobro, pero ellos son los goleadores. Ahí nos hablamos y quién esté mejor. La idea no es pelear. Somos una familia como te digo”, finalizó Campuzano.

Publicidad