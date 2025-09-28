Tras aparecer con la camiseta de Millonarios, Campuzano, figura de Nacional, respondió si es hincha de Millos

Uno de los grandes misterios en el fútbol colombiano es el equipo del cuál son hinchas los referentes del FPC. Jorman Campuzano es uno de ellos, y luego de ser visto con la camiseta de Millonarios, respondió si es hincha de ‘Millos’ justo después de la victoria de Atlético Nacional contra el equipo ‘Embajador’.

¡A los antecedentes! Antes de que se diera su regreso a Nacional para la Liga Colombiana II-2024, Campuzano apareció con la camiseta de Millonarios en una publicación que hizo la cuenta de X ‘La Página Embajadora’: “¿Te gustaría verlo en algún momento en el club?”.

Todo se trataba de una foto de Jorman Campuzano siendo adolescente con la camiseta de Millonarios en la que levantaba uno de sus primeros trofeos en el fútbol. Así que llegó el momento para aclarar este misterio por parte del mismo jugador de Atlético Nacional.

Publicidad

Publicidad

Luego de anotar su primer gol en Nacional, Campuzano no solo fue elegido la figura del partido por los hinchas que votaron, el volante estaba de tan buen ánimo que también decidió aclarar si es hincha de Millonarios tras la victoria 2-0 del equipo ‘Verdolaga’.

Jorman Campuzano respondió si es hincha de Millonarios

Jorman Campuzano, figura de Nacional, con la camiseta de Millonarios. (Foto: Vizzor Image y X @LPEmbajadora)

“¿Queda claro de quién es hincha Jorman Campuzano hoy?”, le preguntaron a la figura de Atlético Nacional en la zona mixta de prensa y la respuesta fue contundente. “Sí, se acabó la pequeña mentira. Son cosas de niños y uno de niño no piensa. Me críe en Bogotá, pero nada, le debo mucho a este club. Siempre lo he dicho, soy muy agradecido con Deportivo Pereira porque sin Pereira no hubiera llegado a ser jugador profesional, fue el que me vio cuando ya se estaba cumpliendo mi edad de 18 años. Entonces, a Pereira siempre le deseo lo mejor y Atlético Nacional le debó muchísimo, pero muchísimo“, sostuvo Campuzano para dejar claro que no es hincha de Millonarios.

Publicidad

Publicidad

ver también Todo Nacional consternado por las palabras de Jorman Campuzano sobre Cardona y Morelos tras Millonarios

Esto pagó Atlético Nacional para mantener a Jorman Campuzano en el equipo

A pesar de que Campuzano tiene 29 años, Nacional se metió la mano al bolsillo y le pagó a Boca Juniors $1.7 millones de dólares para quedarse con los derechos deportivos del volante a partir de la Liga Colombiana II-2025. Jorman Campuzano ya suma tres títulos en la segunda etapa con el equipo ‘Verdolaga’.