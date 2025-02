Ha sido un enero de muchas emociones para la hinchada. Primero por la ventana de transferencias, donde se sumaron jugadores como Fáber Gil y el ecuatoriano Billy Arce. Luego, hubo un revuelo por la renuncia del técnico mexicano Efraín Juárez, que no estaba en los planes de nadie. Pasados los días, los directivos de Atlético Nacional tomaron la decisión de firmar al argentino Javier Gandolfi.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.