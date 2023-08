Atlético Nacional sufrió una muy dura derrota en su visita a Águilas Doradas por el partido aplazado de la segunda fecha de la Liga Colombiana, duelo en el que el ‘verde’ no realizó una buena presentación, hecho que dejó muy molestos a sus hinchas, pero también al entrenador William Amaral.

El técnico del conjunto ‘verdolaga’ habló en rueda de prensa tras el final del compromiso, allí expresó su desazón por la presentación de sus jugadores: “El equipo no estuvo bien. El contrario supo aprovechar las oportunidades, tuvo algunos momentos con superioridad y siempre es un rival difícil. Nosotros no estuvimos bien”, dijo el DT de Nacional.

William aseguró que no hay mucho que rescatar del partido que hicieron, que, por el contrario, hay muchas cosas que corregir: “No debemos sacar mucha cosa positiva de un partido como este. El equipo no estuvo en el nivel que necesitamos estar. Era un partido para ganarlo y jugar bien. No hicimos ni una cosa ni otra. Son cosas que pasan”.

Finalmente, Amaral sentenció: “Tenemos que asumir esta responsabilidad y debemos mejorar muchísimo. Este no es el comportamiento que requiere un club con esta dimensión. Estamos tristes, enfadados y decepcionados. Hay que felicitar al contrario y nosotros a recuperar a los jugadores emocionalmente y en todos los niveles”.

Aquí la rueda de prensa de Willliam Amaral: