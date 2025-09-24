Bolavip en Google Discover: cómo seguir para recibir todas las noticias del fútbol colombiano e internacional

En septiembre de 2025, Google ha realizado cambios para que los usuarios puedan personalizar cada día más el contenido que observan y en el caso de Google Discover ahora ofrece la opción de seguir a determinados sitios para que sean prioritarios en cuanto a las notas que Google te mostrará allí.

Por eso, tendrás la posibilidad de seguir a Bolavip para tener a un click sus notas, partidos, análisis, entrevistas y noticias deportivas.

Paso a paso: cómo seguir a Bolavip en Google Discover

Actualiza la app de Google

Asegúrate de tener la versión más reciente de la aplicación de Google en tu teléfono, ya que la función de “Seguir” para sitios web está siendo desplegada gradualmente. Inicia sesión con tu cuenta de Google

Para que Discover pueda guardar tus preferencias, sigue usando tu cuenta de Google habitual. Si tienes con varias cuentas, asegúrate de estar con la que usas más para noticias. Entra al feed de Google Discover En Android: abre la app de Google, o desliza hacia la derecha desde la pantalla de inicio si tu launcher lo permite.

En iOS: abre la app de Google y busca la pestaña de Discover. Busca contenido de Bolavip

Mientras deslizas por tu feed, cuando observes un artículo, análisis o publicación de Bolavip, fíjate si aparece el botón “Seguir” en la tarjeta de ese contenido. También puedes buscar directamente “Bolavip” en Discover. Pulsa “Seguir”

Al tocar ese botón, indicas a Google que quieres que los contenidos de Bolavip tengan prioridad en tu Discover. A partir de ahí, vas a empezar a ver más notas de Bolavip (cuando sea relevante para tus intereses).

También, de manera más directa, puedes entrar al perfil de Bolavip en Google y darle al botón “Seguir”.

Solo haces click en el botón “Seguir” y no debes hacer nada más.

¿Por qué seguir a Bolavip en Discover?

Para asegurarte de ver primero las noticias deportivas más recientes: resultados, traspasos, análisis, entrevistas y mucho más. Google Discover te las mostrará directamente, sin que debas buscarlas.

Porque Bolavip produce contenido específico para Colombia, con énfasis en fútbol, pero sin olvidarse de otros deportes relevantes para sus lectores.

Porque al seguir una fuente, le das a Google una señal explícita de que quieres ver más de ese contenido, lo que mejora la personalización de tu feed.

Personalizá aún más tu feed

Interactúa con los artículos de Bolavip: léelos, comparte los que te gusten y guárdalos.

Si en alguna tarjeta aparece contenido similar que no te interesa, usa la opción “No me interesa este tema” u “Ocultar contenido de esta fuente” para que Discover ajuste las notas que te muestra.

Revisa los ajustes de Discover / Intereses en la app de Google: allí puedes ver las fuentes que sigues y temas que hayas priorizado.

