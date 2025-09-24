Es tendencia:
La propuesta indecente que le hicieron a Melissa Martínez: “Es que me quedo loca”

Melissa Martínez contó en público la propuesta indecente que la dejó sin palabras y causó todo tipo de comentarios en Colombia.

Por Julio Montenegro

Melissa Martínez recibió una propuesta de uno de sus seguidores.
© X / @MelisaMarArtuzMelissa Martínez recibió una propuesta de uno de sus seguidores.

A la hora de buscar una de las periodistas más famosas de Colombia vinculadas al deporte y al fútbol, Melissa Martínez da un paso al frente. En esta ocasión, la periodista de ESPN sorprendió al confesar la propuesta indecente que le hicieron: “Es que me quedo loca”.

Martínez y su relación con el fútbol va más allá de lo profesional. La presentadora tuvo una relación de cinco años, tres de ellos casada, con Matías Mier, exjugador de Independiente Santa Fe. Ahora, volvió a dar de qué hablar.

Con una belleza que ha hecho reaccionar hasta una leyenda de la selección colombiana como lo es Faustino ‘El Tino’ Asprilla, Melissa Martínez cuenta con más de tres millones de seguidores en Instagram. Uno de ellos fue el protagonista de la propuesta indecente. ¡Todo en buen tono!

Melissa Martínez confesó la propuesta indecente que le hicieron 

Melissa Martínez es periodista de ESPN. (Foto: X / @MelisaMarArtuz)

Melissa yo quiero pedirte la mano, nos vamos a casar por lo civil y punto. Vamos a tener nuestros bebes ya, los quiero ya contigo. Estás demorando, yo te amo. Tus propiedades son tuyas, cualquier cosa que tengamos en nuestra relación, las propiedades, son de nuestros hijos. Así que no tienes que preocuparte por ese tema financiero”, fue la propuesta que un seguidor le hizo a Martínez y su reacción estaba a punto de llegar.

La reacción de Melissa Martínez a la propuesta de tener hijos con un seguidor

Lejos de molestarse porque un desconocido le propuso tener hijos, Melissa Martínez entendió a la perfección el comentario de su seguidor y reaccionó publicando los mensajes que le envió junto a las siguientes palabras: “Yo es que me quedo loca con estas propuestas”.

Propuesta a Melissa Martínez. (Foto: Instagram / @melissamartineza)

Propuesta a Melissa Martínez. (Foto: Instagram / @melissamartineza)

Encuesta

¿En qué canal está trabajando Melissa Martínez?

YA VOTARON 0 PERSONAS

julio montenegro
Julio Montenegro
