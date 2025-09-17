Las claves en la dieta de Luis Díaz para brillar en Europa: una se la dio Mohamed Salah

Para nadie es un secreto que Luis Díaz en la actualidad es un ejemplo e ídolo para muchos niños y deportistas. Jugar en equipo de élite como Liverpool y ahora en el Bayern Múnich no es para cualquiera. Además del talento, la preparación silenciosa es clave para que en la cancha se pueda rendir al 100%. Es por ello que la dieta alimenticia es fundamental. Te contamos algunas de las claves de su alimentación que, de hecho, una se la dio el mismo Mohamed Salah.

“Mi comida favorita es arroz de coco, patacones fritos, ensaladita y una cocacolita”, dijo en una entrevista el año pasado Luis Díaz. Sin embargo, sus ‘gustos culposos’ no son de todos los días y en sus equipos se tiene un control estricto de ello. Por ejemplo, Mona Nemmer, directora de nutrición del Liverpool, asegura que lo importante es que los futbolistas “coman lo correcto, de la manera correcta, en el momento correcto”.

ver también El regaño que le hicieron en vivo al comentarista argentino más famoso por Luis Díaz

Para este 2025, el Bayern Múnich contrató a Melf Carstensen, un nutricionista estrella que trabajaba para su máximo competidor, el Borussia Dortmund. Él hace mucho énfasis en la nutrición combinada con las ciencias del deporte. Manuer Neuer, arquero bávaro, afirmó que el club es muy estricto en la comida post entrenamiento. Además, cada jugador recibe un plan personalizado según sus gustos y características.

Publicidad

Publicidad

Cuáles son las claves de la dieta de Luis Díaz como futbolista de élite

Si bien es imposible saber cronológicamente qué come un jugador en específico, según los planes alimenticios de los jugadores de élite, este sería un esquema de lo que come Luis Díaz:

Carga y reposición de carbohidratos (arroz, pasta, papa, pan integral, frutas) para llenar glucógeno antes de sesiones/partidos y reponerlo después. Timing: comida principal 3 horas antes de un partido; snacks ligeros más cerca.

Proteína distribuida en 4–5 tomas diarias para reparación muscular (pescado, pollo, pavo, huevos; batido puntual post-entreno si hace falta).

Publicidad

Publicidad

Grasas saludables (aguacate, aceite de oliva, frutos secos, pescado azul) para soporte hormonal y antiinflamatorio.

Hidratación y electrolitos, minimizando azúcares libres en bebidas (preferir versiones sin azúcar en el día a día).

Micronutrientes/antioxidantes vía frutas y verduras variadas para inmunidad y recuperación.

Control de ultraprocesados y “caprichos” fuera de microciclos competitivos; los gustos personales (caribeños) quedan para momentos lejanos a partido.

Publicidad

Publicidad

El consejo que le dio Salah a Luis Díaz, clave en su alimentación

En el 2024 se conoció una anécdota de cómo Mohamed Salah le dio un consejo de vida a Luis Díaz en su nutrición. En medio de una concentración del Liverpool, Lucho bajó al restaurante con un vaso de jugo de naranja. Al verlo el crack egipcio le dijo: “El jugo de naranja no es muy bueno, simplemente sin azúcar”.

Díaz, mostrando su disposición a aprender de sus compañeros, aceptó el consejo con una sonrisa y continuó su camino hacia el entrenamiento, mientras otro compañero, Andrew Robertson, reforzó el mensaje de Salah.