Una tormenta política se armó en Colombia, tras conocerse que la senadora electa por el 'Pacto Histórico', Piedad Córdoba, fue detenida en el aeropuerto de Honduras con más de 68 mil dólares, por lo que fue retenida por las autoridades de dicho país.

Aunque Piedad aseguró que la plata “pertenece a un empresario colombiano que reside en Tegucigalpa”, el no haber reportado que viajaba con esa gran cantidad de dinero fue lo que causó la retención.

“Yo llegué al aeropuerto dispuesta a pagar el impuesto de salida, yo misma saqué la plata y la persona de aduanas lo que hizo fue llevarme a una oficina para contar la plata”, dijo Córdoba.

¿Pagará Cárcel Piedad Córdoba por llevar esa gran cantidad de dinero?

Inicialmente, la senadora no pagaría cárcel en Honduras, ya que el no haber reportado el dinero, lo que recaería en Piedad sería una multa en donde deberá pagar el 30% del monto que no reportó, teniendo como plazo 30 días para demostrar de dónde salió esa plata.

Las cosas para Córdoba se complicarían en el caso de que se llegue a conocer que el dinero viene de algún ilícito como lavado de activos, por lo que podría pagar una pena de entre 6 y 15 años, según las leyes hondureñas.