La posibilidad de que la Fórmula 1 esté en Colombia es latente y se trabaja en ello. Al menos que todos los esfuerzos están puestos en ello. Y lo que parecía una utopía, que incluso causó burlas y memes, ahora está más cerca de lo que se creía. Las opciones mejoran para el país.

Y es que en las últimas horas, Barranquilla apareció en una lista de 35 ciudades que podrían tener la Fórmula 1 en los próximos años. La capital del Atlántico competiría con Vietnam, Corea del Sur, Sudáfrica e incluso la Ciudad de México quiere alternar el circuito de los Hermanos Rodríguez, tal como lo asegura Fórmula Directa.

El alcalde de Barranquilla es optimista y sigue dando detalles de cómo van las cosas con la Fórmula 1. En diálogo con Mañanas Blu, fue claro al insistir que se necesita inversión privada y que el evento sería uno de los más grandes en la historia de Colombia. Incluso, el mandatario colocó el ejemplo de Bakú, Azerbaiyán, y la ilusión aumenta.

El alcalde Jaime Pumarejo despejó dudas ante las preguntas de que se necesitaría un edificio adicional como norma clave para hacer el Gran Premio. El mandatario indicó cómo en Bakú lograron hacer factible una estructura para formar la zona del 'Pit Lane' y demás temas de logística.

"Por ejemplo, lo que tiene que ver con los 'Pits', es un edificio multipropósito que puede ser usado 50 semanas al año como un centro cultural y educativo o una sede de la Universidad. Esa es una gran discusión (la construcción de ese edificio), porque en Bakú es un edificio temporal que se hace para la carrera y luego se desmonta. Entonces, uno no tiene que hacer nada, uno lo va haciendo mirando las necesidades de la ciudad. No es que sea un requisito y no hay que salir apresuradamente a gastar", dijo Jaime Pumarejo en Blu Radio.