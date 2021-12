Una noticia que alegra a muchos y da rabia a otros. El reconocido periodista Iván Mejía, una de las voces más autoritarias y respetadas del fútbol colombiano, regresa del retiro a los medios de comunicación. La información la relata Javier Hernández Bonnet en Blu Radio, que lo da como un hecho para el próximo año.

Iván Mejía es uno de los comentaristas y especialistas más escuchados en Colombia y América Latina, al momento de su despedida hace tres años, todo el entorno deportivo entró en shock y más allá de las polémicas que generaba, su precisión en los comentarios y denuncias siempre hacían encender el radio.

Cabe recordar que Iván Mejía fue el escudero por muchos años de Hernán Peláez en el mítico El Pulso Del Fútbol, además de su paso por los medios más importantes del país, como RCN Radio, Cadena Súper, Todelar, Caracol Radio, Win Sports, Fox Sports y fue columnista del diario El Espectador. Sus comienzos fueron en el Diario La Patria en Manizales.

Precisamente, Javier Hernández Bonnet en el Blog Deportivo de Blu Radio, dio la noticia del regreso de Iván Mejía a los medios de comunicación. El actual director de deportes de Caracol Televisión, compartió con Mejía en Tribuna Caliente, espacio en el que también estaba Hernán Peláez y el analista arbitral Rafael Sanabria.

"Me dijo que no le interesaba volver a un medio convencional. Está en un proyecto con su hijo, que es publicista. Lo están madurando... Que tenga su propio medio de comunicación, que sus pensamientos no solo sean en Twitter. Tendrá un vehículo que le va a dar acceso al público que siempre lo ha seguido", dijo Hernández Bonnet en Blu Radio.