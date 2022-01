Cada partido que juega Yerry Mina con la Selección Colombia parece una sentencia de odio de los demás países. En la actualidad, el central de Guachené es el futbolista colombiano que genera más "mania" por parte de medio e hinchas extranjeros. Sus bailes y reacciones en la cancha siguen levantando envidia, incluso a veces injustificada.

Esta vez, quien le pasó factura de cobro fue Christian Cueva, una de las grandes figuras que tiene la Selección de Perú. En redes sociales, apreció un video suyo mientras le dedicaba una canción a Yerry Mina luego de que su equipo lograra derrotar al onceno Tricolor en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

(VIDEO) Así se burló Christian Cueva en ruedes sociales de Yerry Mina tras la victoria de Perú en Barranquilla

Sin embargo, en Bolavip estuvimos investigando y no encontramos razón aparente para esta 'mufa' que armó Cueva. Según se informó en algunos portales de Perú, Yerry Mina supuestamente había dicho que le "iba a dar chocolate a Perú" en la previa al duelo. Esto haciendo referencia a que Colombia iba a ganar con comodidad. En todo caso, no encontramos registro ni pruebas de esas palabras por parte del defensor del Everton. ¿Se habrá comido una 'fake new' el amigo Christian Cueva?