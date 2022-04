Comienza el quinto mes del 2022 y llega totalmente cargado de fútbol en las grandes ligas del fútbol mundial. En Europa, solo la liga de Italia y la de Inglaterra siguen en plena disputa. Mientras tanto, en Alemania el campeón ya es el Bayern Múnich, mientras que en España el Real Madrid únicamente necesita una victoria más para proclamarse bicampeón de LaLiga.

Bajo ese contexto, habrá mucha actividad de futbolistas colombianos en el último fin de semana de abril. Por supuesto, Luis Fernando Díaz y David Ospina son los únicos cafeteros que aún sueñan con levantar un trofeo en Europa para la actual temporada. El guajiro, con el Liverpool, sigue el mano a mano con el Man. City por la Premier League. Mientras tanto, el portero colombiano aún se ilusiona con un milagro que le permita al Napoli alcanzar la punta de la Serie A.

Por otra parte, jugadores como Wilmar Barrios y Mateus Uribe sueñan con ganar la liga rusa y portuguesa, respectivamente. Son líderes con sus equipos y también tendrán acción este fin de semana. Otro partido para no perder de vista es el que tendrán Yerry Mina y Everton contra Chelsea. Los Toffees están muy cerca de perder la categoría en Inglaterra.

Sábado, 30 de abril

6:30 am | Newcastle vs. Liverpool (Luis Díaz). Premier League.



8:00 am | Nápoles (David Ospina) vs. Sassuolo. Serie A.



9:00 am | Wolves (Yerson Mosquera) vs. Brighton (Steven Alzate). Premier League.



10:00 am | Atl. Tucumán vs. Talleres (Diego Valoyes/Rafael Pérez/Emerson Batalla). Liga Argentina.



11:30 am | Zenit (Wilmar Barrios) vs. Lokomotiv Moscú. Liga Premier de Rusia.

1:00 pm | Porto (Matheus Uribe) vs. Vizela. Primeira Liga.



2:00 pm | Racing (Edwin Cardona) vs. Banfield. Liga Argentina.



5:00 pm | Boca Jrs. (Frank Fabra/Jorman Campuzano/Sebastián Villa) vs. Barracas Central (Sebastián Rincón). Liga Argentina.



7:00 pm | Juazeirense vs Palmeiras (Eduard Atuesta). Copa de Brasil.



7:30 pm | Sarmiento vs. River Plate (Juan Fernando Quintero). Liga Argentina.



8:00 pm | Colorado vs. Timbers (Yimmi Chará/Diego Chará/Santiago Moreno/Dairon Asprilla). MLS.

Domingo, 1 de mayo

5:30 am | Juventus (Juan Guillermo Cuadrado) vs. Venezia. Serie A.



7:00 am | Elche (Johan Mojica/Helibelton Palacios) vs. Osasuna. LaLiga.



8:00 am | Everton (Yerry Mina) vs. Chelsea. Premier League.



8:00 am | Tottenham (Dávinson Sánchez) vs. Leicester. Premier League.



9:15 am | Granada (Luis Suárez/Carlos Bacca) vs Celta de Vigo (Jeison Murillo). LaLiga.



9:45 am | Fortuna Sittard vs. Feyenoord (Luis Sinisterra). Eredivisie.



11:30 am | Rayo Vallecano (Falcao García) vs. Real Sociedad. LaLiga.



9:00 pm | LA FC (Cristian Arango/Jesús Murillo) vs. Minnesota. MLS.

Lunes, 2 de mayo

1:30 pm | Leverkusen vs. Frankfurt (Rafael Santos Borré). Bundesliga.



1:45 pm | Atalanta (Luis Muriel/Duván Zapata) vs. Salernitana. Serie A.