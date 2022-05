Se realizó un nuevo debate presidencial organizado por El Tiempo, Semana y el canal City TV, en donde se vivió un momento llamativo cuando la moderadora, la periodista Vicky Dávila, tuvo un fuerte cruce con el candidato Sergio Fajardo.

El hecho se dio cuando ya estaba por terminar el debate, allí Fajardo al parecer se molestó por lo largo que estaba el debate cuando estaban en un corte, lo que no le gustó a Vicky y en vivo le mandó su ‘viajado’.

“Profesor Fajardo, no se moleste que ya vamos a terminar. Entiendo que esté cansado, todos estamos haciendo un esfuerzo por los colombianos”, dijo inicialmente la periodista.

Después agregó: “Al final, si ustedes son presidentes van a tener que afrontar jornadas muy largas, con momentos muy difíciles, consejos de seguridad larguísimos, viajes extensos, viajes fuera del país. Yo le pido por favor que nos excuse el tiempo, pero creo que ningún tiempo que ustedes inviertan en la gente que va a votar por ustedes es un tiempo que se pierde. Como usted es el que más afán tiene, por favor despídase”, afirmó Dávila.

A lo que Fajardo le respondió: “Nosotros estábamos acá para dos horas. ¿Qué horas son? ¿Cuánto llevamos?” y tras una nueva intervención de Vicky, Sergio agregó: “Usted es la que me está descalificando… Quiero ser presidente, he gobernado, he tenido consejos de seguridad, he pasado mucho tiempo trabajando”.

Aquí el video del ‘picante’ momento entre Vicky Dávila y Sergio Fajardo: