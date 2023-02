'Saque Largo' es uno de los programas con debates más polémicos sobre lo que ocurre en el fútbol colombiano que transmite el canal Win Sports, allí se han visto diferentes desencuentros muy acalorados, como el que ocurrió en su última emisión y que generó mucha controversia.

Mariano Olsen, es uno de los panelistas principales del programa y querido por los televidentes, el cual tuvo un fuerte ataque por parte de su compañero Julián Céspedes, el cual lo llamó "extranjero acomodado", por no cuestionar al entrenador del DIM, David González y sus gestos a los hinchas.

“¿Qué tal que eso lo hiciera Juan Carlos Osorio? ¿Qué estaría diciendo ‘Papurri’ (Mariano Olsen)? Si fuera Juan Carlos Osorio les diría: todo bien, ustedes no saben de fútbol. ‘Papurri’, sos un acomodado, un extranjero acomodado. Estás inclinado hacia un lado”, dijo Céspedes.

Las fuertes palabras generaron que 'Papurri' no aguantara y lo acusara de 'xenófobo', pidiéndole respeto, ya que puede opinar de fútbol y le recordó a su compañero que lleva muchos años viviendo en Colombia.

“¿Siendo extranjero ya no puedo opinar?.. Te volcaste, te fuiste al pasto. Te digo que reflexiones, pensá y no me irrespetes. ¡No me irrespetes! Llevo 20 años en Colombia. ¡A mí no me irrespetás! ¿Me entendés? ¡Me respetás! No me puedes decir nada de xenofobia ni nada de eso, soy casi colombiano”.

Aquí el video de la fuerte discusión, por la que algunos piden la salida de Céspedes del programa: