Dani Alves espera en la cárcel su sentencia. Mientras la justicia avanza en la investigación del caso del cual se lo acusa (presunto acoso a una joven de 23 años en una discoteca de Barcelona en la noche del 30 de diciembre), el brasileño parece haber encontrado la forma para hacer que su tiempo sea lo más ameno posible mientras permanece en Brians 2, la cárcel donde está recluido.

Conforme al medio de comunicación español Servimedia, el exfutbolista del Fútbol Club Barcelona, Juventus y París Saint-Germain, entre otros, logró tener buen trato con el resto de los reclusos, de tal manera que firma autógrafos y hasta los agrupó para organizar un campeonato de fútbol, algo que, de ser así, refleja, dentro de todo, su buen estado de ánimo.

De hecho, el abogado de Dani Alves, Cristóbal Martell Pérez-Alcalde, por cierto, de los más mediáticos del país ibérico, aseguró a la salida del centro penitenciario ubicado a las afueras de la Ciudad Condal, en una conversación a la pasada con varios periodistas, que Alves, a pesar de la situación y de insistir que es inocente, sostiene el buen humor.

Joana Sanz confirmó su separación de Dani Alves

"Sigo y seguiré estando, pero de otra forma. Lo amo y amaré siempre. Quien diga que el amor se olvida se está autoengañando o no amó de verdad. Pero me amo, me respeto y me valoro mucho más a mí misma. Perdonar alivia, así que me quedo con lo mágico y cierro esta etapa de mi vida que comenzó el 18/05/15", escribió Joana Sanz, ahora expareja de Dani Alves, en su cuenta de Instagram.