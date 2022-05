En una transmisión en Twitch, el volante colombiano James Rodríguez se refirió a su retiro del fútbol profesional, además habló de agunos otros temas, como de la Selección Colombia, de clubes del FPC y cuál será su furturo próximo, en esta ocasión el invitado fue el basquetbolista Jaime Echenique, primer colombiano en la historia en la NBA.

Respecto a los clubes colombianos, habló de tres, hizo mucho énfasis al Envigado, donde debutó como profesional y en el cual pudo jugar con varios futbolistas a los que hoy considera amigos, además bromeó con Cúcuta Deportivo y una posible compra, pues cabe recordar que el equipo 'Motilón' es de su tierra natal.

James se pronunció y ya le puso fecha a su retiro del fútbol

En medio de la charla, se refirió a su carrera deportiva, a donde le gustaría llegar, trabaja con volver a Europa y es casi definido que no seguirá en Al Rayyan de Qatar. Su deseo es continuar en la élite. Incluso, dio pistas sobre un posible retiro de fútbol y aseguró el tiempo en el que ya pensaría 'colgar los guayos'.

"No sé dónde jugaré ahora. Esperemos que el mercado de pases se abra para ver quién me quiere. Donde me quieran voy. Quién quiere a esta zurdita... Hay personas que me quieren ver afuera, pero no les daré gusto, uen unos 4 o 5 años... Habrá James para rato", dijo James Rodríguez en Twitch.