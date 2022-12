El mercado de pases comienza a atacar a los colombianos por el mundo, en esta ocasión el protagonista es el volante Juan Fernando Quintero, quien podría seguir su carrera en Brasil, más exactamente en el gigante Flamengo. Bolavip Brasil comenta que Juanfer fue ofrecido al 'Mengao'.

Vale resaltar que Flamengo es uno de los clubes más grandes de América y es el actual campeón de la Copa Libertadores tras vencer en la final a Athletico Paranaense con un gol de Gabigol. Este poderoso club, además, es de lo más grande del fútbol brasileño, tiene poderío económico y millones de hinchas.

Flamengo estaría apuntando a Juan Fernando Quintero, quien parece no tiene en mente salir de River Plate aunque, eso sí, no se ha presentado a los entrenamientos, pues no se ha arreglado su continuidad. Incluso, anda por Colombia y fue visto en la despedida de Omar Pérez en Bogotá.

Las charlas con River Plate existen, y hasta el 31 de diciembre habrá plazo para negociar la continuidad del colombiano en el 'Millonario'. En medio de la zozobra por Juanfer, Bolavip Brasil informa que Flamengo adelanta conversaciones para tener al volante en la temporada 2023.

"El mediocampista Juan Fernando Quintero, de 29 años, un destacado de River Plate esta temporada, fue uno de los nombres ofrecidos a la directiva del Flamengo", informó el portal hermano.

Tal parece que el futuro de Juanfer Quintero en Flamengo depende en gran parte de lo que suceda con Philippe Coutinho, el fichaje estrella que llegaría al 'Mengao' pero que su salida de Aston Villa no es para nada fácil. El colombiano es el plan b si esta operación no se da.