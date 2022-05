El hijo de Juan Pablo Montoya, Sebastián Montoya, dio algunos detalles de su carrera deportiva y se atevió a decir cuándo se podrá ver, tentativamente, su talento en la Fórmula 1, la 'gran carpa' del automovilismo mundial. No es un secreto que tras dar por terminado su ciclo en la F1, el piloto bogotano trabaja para que su legado continúe.

Juan Pablo Montoya fue uno de los pilotos más destacados en la Fórmula 1 en la década del 2000, cuando con Williams y McLaren logró pelearle a Michael Schumacher, que estaba en su mejor momento. Junto a él, pilotos como David Coulthard, Fernando Alonso y Rubens Barrichello se robaban el show en estos años.

Ya lejos de los Grandes Premios, Juan Pablo pone todas sus esperanzas en Sebastián Montoya, su hijo, quien va paso a paso preparándose para lograr el sueño de estar muy pronto en la Fórmula 1, por ahora sigue encaminado y compite en la Fórmula Regional Europea con la Escudería Telmex Telcel Claro.

Que el hijo de Juan Pablo Montoya esté en la Fómrula 1 es una de las noticias más esperadas hacia el futuro en Colombia. La idea es que pueda dar el gran paso en el momento óptimo y con la preparación adecuada. Eso sí, las cosas parecen serán más pronto de lo que se esperan, según el mismo Sebastián.

"Yo creo que al paso que vamos, vamos bastante bien. No sabemos cómo será el futuro, pero la meta es la Fórmula 1. No sé cuándo pueda llegar, ojalá en futuro cercano. 2025, 2026... Honestamente no te puedo decir exactamente un año", dijo Sebastián Montoya previo a la carrera de la FRECA en Mónaco.